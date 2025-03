FRANCE :: PROFESSEUR AIME BONNY IMPOSTEUR OU DONNEUR DE LECON ?

Il est facile de s’ériger en donneur de leçons lorsque l’on observe les combats de loin, bien à l’abri derrière un écran, loin des réalités du terrain. Aimé Bonny, malgré son statut d’intellectuel reconnu, illustre parfaitement cette posture paradoxale : celle de l’intellectuel qui fustige son peuple sans jamais s’impliquer concrètement pour changer les choses. Les révolutions ne se font pas avec des Lives, ni avec de simples mots, mais avec des actions.

Quant aux révélations fracassantes, qu’avons-nous déjà vu de plus choquant ? Depuis qu’un médecin a vu notre propre mère nue sur un plateau pour accoucher un homme, plus rien ne saurait nous surprendre. Aimé Bonny ne fait que dans le dilatoire, tout simplement. Il n’y a ni émeute ni incendie au Cameroun, le pays se porte bien malgré tout. Aucune société politique n’a fondamentalement changé le sort de son peuple ; ce sont toujours les mêmes cris, les uns après les autres. Combien de Camerounais héberge-t-il chez lui parmi les sans-papiers vivant en France ? Quant au terme « villageois », il en est un lui-même, car nous savons bien à quoi ressemblent les vrais Sawa.

Un vrai patriote, un vrai leader, ne se contente pas de dénoncer en des termes aussi méprisants que méprisables. Il se retrousse les manches et contribue, comme l’a fait un Maurice Kamto, qui est revenu au Cameroun pour affronter les épreuves, ou encore des activistes comme Sébastien Ebala, qui ont pris des risques pour défendre leurs convictions. Qu’a fait ce Aimé Bonny, sinon alimenter une polémique stérile depuis son exil ? Ses discours ne sont que des invectives enflammées qui, au lieu d’éveiller les consciences, creusent un fossé plus grand entre les Camerounais.

S’attaquer aux chefs traditionnels Sawa sous prétexte qu’ils soutiennent Paul Biya, c’est faire preuve d’un simplisme intellectuel troublant. Un débat politique se mène avec des arguments, pas avec des insultes. Ce n’est pas en méprisant sa communauté entière qu’on la pousse à l’éveil. Ce n’est pas en jouant les provocateurs virtuels que l’on bâtit un avenir meilleur. Tout porte à croire qu’Aimé Bonny ne cherche pas tant à éveiller les consciences qu’à capter l’attention, à se forger une notoriété sur le dos des polémiques qu’il alimente avec frénésie. Son ton provocateur, ses sorties tapageuses et son goût pour l’exagération rappellent moins le sérieux d’un intellectuel engagé que la posture d’un homme en quête de reconnaissance. À force de multiplier les déclarations outrancières, il ne fait que s’inscrire dans une logique de buzz, cherchant à se donner une importance qu’il n’a pas sur l’échiquier politique et social du Cameroun.

Certains de ses détracteurs voient en lui un personnage plus soucieux de plaire à une audience avide de scandales qu’à véritablement proposer des solutions. D’autres murmurent que derrière son agitation se cachent des motivations plus personnelles : l’attrait du faste, des belles femmes et du prestige facile qu’offre une notoriété numérique éphémère. Que Bonny revienne sur le terrain, qu’il prenne part aux luttes réelles, et peut-être alors pourra-t-il prétendre donner des leçons. En attendant, le Cameroun a besoin de bâtisseurs, pas de spectateurs amers, revanchards ou des intellectuels pantouflards qui sont derrière les écrans pour singer les blancs.