CAMEROUN :: Baba I : six enfants d'une même famille périssent dans un incendie dévastateur :: CAMEROON

Un drame inimaginable a frappé le village de Baba I dans la nuit du 11 mars 2026. Six enfants d'une même famille ont trouvé la mort dans un incendie qui a ravagé leur habitation. Les victimes, toutes âgées de huit ans et plus, étaient endormies lorsque les flammes ont englouti la maison verrouillée de l'intérieur.

Une famille décimée pendant que la mère dormait à proximité

Les faits se sont déroulés à Baba I, une localité dont la situation géographique précise reste à confirmer. Selon les premiers témoignages, les six enfants se trouvaient à l'intérieur de la maison familiale. La porte était verrouillée de l'intérieur, probablement pour des raisons de sécurité nocturne.

La mère des enfants dormait dans une autre habitation située à proximité. L'un des enfants avait quitté la maison plus tôt pour se rendre à la prière. À son retour, le logement était déjà entièrement embrasé. L'enfant survivant a donné l'alerte, déclenchant la mobilisation désespérée des villageois.

Une tragédie évitable

L'analyse des circonstances révèle plusieurs facteurs aggravants. L'absence d'électricité dans la maison au moment du drame est particulièrement troublante. Les enquêteurs devront déterminer l'origine du feu sans pouvoir s'appuyer sur une cause électrique évidente. L'incendie domestique pourrait provenir d'une lampe, d'une bougie ou d'un foyer de cuisson mal éteint.

Le verrouillage intérieur des portes, pratique courante dans les zones rurales pour se protéger des intrusions, s'est transformé en piège mortel. Les enfants, probablement réveillés par les flammes, n'ont pas pu ouvrir les issues. Leurs âges, compris entre huit et probablement quinze ans, ne leur ont pas permis de briser une fenêtre ou de forcer la porte.

Le décryptage des minutes qui ont scellé leur sort

Le déroulement des faits, tel que rapporté par les villageois, est d'une cruauté absolue. Lorsque l'enfant revenu de la prière a découvert la maison en feu, il a immédiatement alerté les habitants. Les villageois se sont précipités, tentant de briser les portes et les fenêtres pour atteindre les enfants prisonniers des flammes.

Les efforts de secours ont été retardés par la solidité des constructions et l'absence d'outils adaptés. Une fenêtre a finalement été brisée, permettant un accès à l'intérieur. Mais lorsque les sauveteurs sont entrés, il était déjà trop tard. Les six enfants avaient succombé aux fumées ou aux brûlures. L'incendie domestique a fait six victimes en quelques minutes.

Les conséquences d'une nuit qui a tout emporté

À court terme, c'est une famille entière qui est anéantie. La mère, qui a survécu en dormant ailleurs, est décrite comme complètement dévastée par le drame. Le père, qui se trouvait à Lolodorf au moment des faits, a été informé de la perte de ses six enfants. Le couple doit désormais faire face à l'indicable.

Les villageois de Baba I sont sous le choc. Une communauté entière porte le deuil de ces six jeunes vies. Des questions se posent sur les secours : les moyens étaient-ils suffisants ? Une intervention plus rapide aurait-elle pu sauver ne serait-ce qu'un enfant ?

À long terme, cette tragédie pose la question de la sécurité des habitations rurales. L'absence de détecteurs de fumée, l'utilisation de sources d'éclairage précaires, la pratique du verrouillage intérieur sans issue de secours : autant de facteurs de risque qui concernent des milliers de foyers camerounais.

La question que tout le village de Baba I se pose

Comment une mère peut-elle continuer à vivre après avoir perdu six enfants en une seule nuit, et que faudra-t-il pour que de telles tragédies cessent de se reproduire au Cameroun ?

