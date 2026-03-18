CAMEROUN :: Une adolescente décapitée à Banganté, les autorités ouvrent une enquête :: CAMEROON

Le 17 mars 2026, le corps sans tête d’une jeune fille de dix-huit ans a été retrouvé dans un buisson à Bangangté. L’identification n’a été possible que six jours après sa disparition, grâce à ses proches. L’orpheline apprentie couturière avait quitté son domicile le 12 mars et ne donnait plus signe de vie.

Les faits établis par les enquêteurs

Les faits se déroulent à Bangangté, dans la région de l’Ouest camerounais. Le corps de Yakam Carelle, dix-huit ans, a été découvert le 17 mars dans un buisson du quartier Banekouane. La victime avait été décapitée. Son corps était dans un état de décomposition avancée.

La jeune fille était une orpheline recueillie par des parents adoptifs. Elle travaillait comme apprentie couturière. Le jeudi 12 mars, elle a quitté le domicile familial. Ses proches n’ont plus eu de nouvelles jusqu’à la macabre découverte.

Les autorités locales ont ouvert une enquête. Les forces de l’ordre recherchent activement les auteurs du meurtre. Après identification positive par la famille, la dépouille a été inhumée dans la concession familiale.

Les origines d’une violence extrême

Le meurtre de Yakam Carelle interroge sur la sécurité des jeunes filles dans cette zone. L’ouest du Cameroun connaît une tension croissante liée aux conflits fonciers et aux rivalités locales. Mais ce crime présente des caractéristiques particulièrement violentes.

La décapitation se définit comme l’action de trancher la tête d’une personne. Dans ce cas, elle évoque des rituels ou des actes d’une rare sauvagerie. Les enquêteurs explorent plusieurs pistes. Le mobile pourrait être crapuleux, passionnel ou lié à des pratiques occultes. Aucune information n’a filtré sur d’éventuels suspects.

L’orpheline vivait chez des parents adoptifs. Cette situation de vulnérabilité sociale a peut-être joué un rôle. Les jeunes filles sans protection familiale constituent des cibles faciles pour les prédateurs. La couture, métier modeste, ne la protégeait pas.

Le mécanisme de l’enquête

Les autorités locales ont immédiatement ouvert une investigation. La procédure standard comprend plusieurs étapes. Les techniciens de la police scientifique ont examiné la scène de crime. Les auditions des proches et des voisins ont débuté.

Une information judiciaire pour assassinat devrait être ouverte. Elle confiera les investigations à un juge d’instruction du tribunal de grande instance compétent. La région de l’Ouest dispose d’un dispositif sécuritaire conséquent. Mais retrouver des meurtriers dans une zone rurale reste complexe.

L’identification du corps a nécessité l’intervention des proches. L’état de décomposition avancée rendait la reconnaissance visuelle impossible. Seuls les vêtements et les signes distinctifs ont permis de confirmer l’identité de Yakam Carelle.

Les conséquences pour la communauté

À court terme, la peur s’installe à Bangangté. Les habitants du quartier Banekouane vivent dans l’inquiétude. Les jeunes filles sortent moins. Les parents renforcent la surveillance. Le bouche-à-oreille alimente les rumeurs les plus folles.

La pression monte sur les autorités. La population attend des résultats rapides. Les responsables locaux doivent trouver un équilibre entre communication et discrétion nécessaire aux investigations. Un crime non élucidé mine la confiance dans les forces de l’ordre.

À trois ou cinq ans, ce type d’affaire laisse des traces. La communauté traumatisée se souvient. Si les coupables ne sont pas arrêtés, le sentiment d’impunité grandit. D’autres jeunes filles vulnérables restent exposées. La sécurité dans la région devient un enjeu politique.

Les orphelins et les enfants adoptés constituent une population à risque. Leur protection devrait être renforcée. Mais les moyens manquent. Les services sociaux, déjà fragiles, ne peuvent suivre tous les cas individuels.

Une vie fauchée, des questions sans réponses

Yakam Carelle avait dix-huit ans. Apprentie couturière, elle apprenait un métier pour construire son avenir. Orpheline, elle avait trouvé une seconde famille. Le 12 mars, elle a franchi la porte de cette maison pour ne jamais revenir.

Son corps repose aujourd’hui dans la concession familiale. La terre a recouvert une dépouille mutilée, décapitée, abandonnée dans un buisson. Les autorités promettent de trouver les coupables. Mais pour la communauté de Bangangté, une question demeure : combien de jeunes filles devront encore mourir avant que la violence ne recule ?

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