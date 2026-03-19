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Mbalmayo : Une « tchiza » poignarde mortellement son amant pour refus de la satisfaire sexuellement
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Meutre hier à Mbalmayo, dans le département du Nyong-et-So'o,  dans la région du Centre. Un homme est tué par sa petite amie. Nous sommes le mercredi , 18 mars 2026.

La pluie tombée ce jour a pratiquement arrosé toute la région du Centre. Le froid s'impose,  aiguisant certains appétits. C'est ainsi que la nommée et coriace Christine NGO BELL, une fille Bassa pur sang, fait appel à son petit ami, le nommé Landry ESSENGUE, un Eton Beti de la Lékié dans le Centre. Elle veut se réchauffer. Mais apparemment, Landry ESSENGUE est bloqué à la maison par la mère de ses enfants. 

Pas question pour la coriace Christine NGO BELL d'obtenir un rendez-vous. Landry ESSENGUE doit l'envoyer au septième ciel ce soir même où le froid vespéral qui couvre la ville natale de Mongo Beti, dicte  sa loi et,  les pulsions avec. Christine NGO BELL crie son impatience et le fait savoir à son petit ami. Pas question d'attendre : il doit la retrouver chez elle séance tenante.

C'est ainsi que se sentant flouée,  elle atterrit chez Landry ESSENGUE. Bagarre. Christine NGO BELL plante le couteau dans le cœur de son amoureux. Un dernier cri, et le fils de la Lékié est expédié dans l'au-delà, sans avertir ses aïeux qui y sont depuis très longtemps. 

Dans sa tentative de prendre la poudre d'escampette,  Christine NGO BELL est cueillie par les voisins, et remise aux gendarmes. 

NB: Tchiza, signifie dans le jargo camerounais, petite amie

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