CAMEROUN :: Quatre meurtres, un gang démantelé : l'opération qui a terrassé Mère Poule à Kribi :: CAMEROON

Quatre vies fauchées, une communauté sous le choc et désormais un gang entièrement neutralisé. Les forces de sécurité camerounaises ont mis fin au parcours meurtrier d'une bande qui terrorisait Kribi et ses environs, avec à sa tête un homme surnommé "Mère Poule".

Kribi : le démantèlement d'un gang lié à quatre homicides

L'opération s'est déroulée dans le département de l'Océan, une zone côtière stratégique pour l'économie camerounaise. Les suspects, tous membres d'un gang démantelé à Kribi, ont été interpellés puis ont avoué leur participation à une série de meurtres. Les victimes sont au nombre de quatre : une femme tuée à Hevecam, une plantation industrielle de la région, deux jeunes étudiants et un homme de 25 ans assassiné sur sa propre parcelle de terre.

Le cerveau présumé du groupe a été identifié comme étant Thomas Jude Mère Poule. Son arrestation a eu lieu à Fifinda, une localité voisine, en même temps que celle de ses complices. Les enquêteurs ont également saisi des biens volés, dont une motocyclette, prouvant la dimension crapuleuse de leurs activités.

Les causes de l'insécurité dans le département de l'Océan

Ce démantèlement met en lumière les causes profondes de l'insécurité grandissante dans cette partie du Cameroun. La région, en plein essor économique grâce au port en eau profonde de Kribi, attire de nombreux travailleurs et crée des déséquilibres sociaux. Les zones rurales et les plantations isolées comme Hevecam deviennent des cibles faciles pour des groupes criminels organisés.

La présence de jeunes désœuvrés et l'absence de contrôle dans certaines zones périurbaines favorisent l'émergence de ces bandes. Les meurtres dans l'Océan ne sont pas des actes isolés mais le symptôme d'une fragilité sécuritaire que les autorités tentent d'endiguer par des opérations coup de poing.

Le mode opératoire du gang et le rôle clé des aveux

Le mécanisme qui a permis de mettre fin à cette série criminelle repose sur un travail de renseignement et de coordination. Après leur arrestation, les suspects ont collaboré, livrant des détails précis sur leurs forfaits. Cette phase d'aveux est cruciale : elle a permis de relier les différents homicides à un seul et même groupe opérant dans le département de l'Océan.

Le surnom du chef, "Mère Poule", suggère une structure où il protégeait ses hommes tout en orchestrant les actions violentes. La récupération des objets volés confirme que le vol, notamment de deux-roues, constituait l'un des moteurs principaux de leur activité criminelle.

Les impacts immédiats sur la sécurité locale

À court terme, cette neutralisation change la donne pour les habitants de Kribi et de Fifinda. La population locale, qui vivait dans la crainte de nouvelles attaques, peut espérer un retour au calme. Les autorités préparent désormais une reconstitution des crimes, une étape judiciaire essentielle pour confronter les accusés à la réalité des scènes de crime et préparer le procès.

Tous les membres du gang sont actuellement sous les verrous, en attente de leur jugement. Cette détention provisoire marque la fin de leur capacité de nuisance immédiate et envoie un signal fort aux éventuels imitateurs.

Les défis sécuritaires à long terme pour la région de Kribi

La coopération entre la population et les forces de sécurité, essentielle dans cette affaire, devra être encouragée. La surveillance des zones isolées comme Hevecam et les plantations agricoles doit être renforcée pour éviter que de nouvelles bandes ne prennent le relais du gang démantelé.

Une accalmie durable ou une simple parenthèse ?

Alors que les quatre familles des victimes attendent que la justice suive son cours, une question demeure : le système sécuritaire camerounais parviendra-t-il à transformer ce succès tactique en une stratégie durable contre l'insécurité rurale et périurbaine dans l'Océan ?

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