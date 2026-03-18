CAMEROUN :: Affaire Bébé Mathis : Dagobert Nwafo condamné à mort et 500 millions FCFA de dommages :: CAMEROON

Le 18 mars 2026, le Tribunal de grande instance du Mfoundi a rendu sa décision dans l'affaire Bébé Mathis. Dagobert Nwafo a été condamné à la peine de mort. La famille de la victime obtient 500 millions FCFA de dommages et intérêts. Une décision qui marque les esprits.

L'affaire qui a bouleversé le Cameroun

L'affaire dite "Bébé Mathis" concerne le petit Ouandji Nathanaël Mathis. Cet enfant a été victime d'un crime qui a profondément ému l'opinion publique camerounaise. Les circonstances du drame ont suscité une vague d'indignation dans tout le pays.

Le principal accusé, Dagobert Nwafo, a été jugé devant le Tribunal de grande instance du Mfoundi. Cette juridiction, située à Yaoundé, est compétente pour les affaires criminelles majeures de la région. Le procès a duré plusieurs semaines et a été suivi avec attention.

Le verdict est tombé le mercredi 18 mars 2026. Dagobert Nwafo a été reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés. La peine de mort a été prononcée à son encontre, conformément aux dispositions du code pénal camerounais.

Les ressorts d'une condamnation exemplaire

La peine de mort se définit comme une sanction pénale privant le condamné de la vie. Elle est prévue par le droit camerounais pour les crimes les plus graves, bien que son application effective soit devenue rare ces dernières années.

Le tribunal a également accordé 500 millions FCFA de dommages et intérêts à la famille de la victime. Cette somme, considérable, vise à réparer le préjudice subi par les proches du petit Ouandji Nathanaël Mathis. Elle représente une des plus élevées jamais accordées dans une affaire criminelle au Cameroun.

La sévérité de la peine reflète la gravité des faits et l'émotion suscitée par l'affaire. Le tribunal a manifestement entendu l'émoi populaire et la demande de justice exprimée par l'opinion. Le verdict envoie un signal fort à la société.

L'instruction de l'affaire Bébé Mathis a suivi la procédure pénale camerounaise. Le juge d'instruction a mené des investigations approfondies avant de renvoyer Dagobert Nwafo devant la juridiction de jugement. Les débats ont permis d'établir les responsabilités.

Le Tribunal de grande instance du Mfoundi a délibéré sur la base des éléments de preuve présentés. Les avocats de la partie civile ont plaidé pour une reconnaissance de la culpabilité et une réparation conséquente. La défense a tenté de minimiser les faits ou d'obtenir des circonstances atténuantes.

Le verdict combine une sanction pénale et une réparation civile. La peine de mort relève de la justice répressive. Les 500 millions FCFA de dommages et intérêts relèvent de la réparation du préjudice subi par la famille. Cette double condamnation est fréquente dans les affaires criminelles.

La peine de mort prononcée pose cependant la question de son application réelle. Le Cameroun n'a plus procédé à des exécutions capitales depuis plusieurs années. La condamnation pourrait rester théorique ou être commuée ultérieurement par grâce présidentielle.

L'affaire a aussi démontré la capacité du système judiciaire à traiter des dossiers sensibles. Le Tribunal de grande instance du Mfoundi a mené le procès dans des conditions qui semblent avoir satisfait les parties. La confiance dans l'institution judiciaire pourrait en sortir renforcée.

Une page se tourne, des questions demeurent

Dagobert Nwafo est désormais condamné à la peine de mort. La famille du petit Ouandji Nathanaël Mathis reçoit 500 millions FCFA de dommages et intérêts. L'affaire Bébé Mathis connaît ainsi son épilogue judiciaire.

Le Tribunal de grande instance du Mfoundi a rendu un verdict sévère, à la hauteur de l'émotion suscitée par le drame. Reste à savoir si cette condamnation sera effectivement appliquée et si la famille percevra réellement les dommages et intérêts accordés.

Une question demeure : ce verdict ouvrira-t-il une nouvelle ère de sévérité judiciaire au Cameroun ou restera-t-il un cas isolé dicté par l'émotion populaire ?

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