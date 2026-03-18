CAMEROUN :: Le nouveau président du Sénat, successeur constitutionnel de Paul Biya :: CAMEROON

Le Sénat camerounais a élu son nouveau président avec l'unanimité des voix. Aboubakary Abdoulaye, Lamido de Rey Bouba, devient le deuxième personnage de l'État. En cas de vacance du pouvoir, la Constitution lui confie l'intérim présidentiel.

Le successeur désigné prend ses fonctions

Le président du Sénat camerounais a été élu dans des conditions exceptionnelles. Aboubakary Abdoulaye, choisi par le parti au pouvoir (RDPC), a obtenu 100% des suffrages exprimés par les sénateurs. Il était jusqu'alors premier vice-président sous la direction de Marcel Niat Njifenji.

L'élection s'est tenue à la chambre haute du Parlement. Le nouveau président du Sénat succède à Marcel Niat, figure politique historique désormais écartée par Paul Biya après des années de loyaux services.

Cette transition intervient sans débat ni opposition, illustrant le contrôle absolu du parti majoritaire sur les institutions.

Les origines d'un héritage sous scellés

Le système politique camerounais repose sur un équilibre fragile. Paul Biya, au pouvoir depuis 1982, n'a jamais désigné publiquement de dauphin. La Constitution règle pourtant la question : l'intérim revient au président du Sénat.

En choisissant Aboubakary Abdoulaye, le chef de l'État verrouille l'après-Biya. Le Lamido de Rey Bouba incarne à la fois l'autorité traditionnelle et la fidélité au régime. Son élection à l'unanimité démontre la discipline du parti.

Marcel Niat, plus de 90 ans, a payé le prix de l'âge. Le pouvoir a préféré un successeur plus jeune, capable d'assurer une transition si nécessaire. La succession constitutionnelle suit désormais une ligne claire.

Le mécanisme de l'intérim présidentiel

L'article 6 de la Constitution camerounaise définit le processus. En cas de vacance de la présidence par décès, démission ou empêchement définitif, le président du Sénat assure l'intérim. Il dispose de quarante-cinq jours pour organiser une nouvelle élection.

Le successeur constitutionnel ne peut modifier ni la Constitution ni le gouvernement. Son rôle est strictement transitoire. Pourtant, cette période ouvre une fenêtre d'incertitude politique majeure.

Aboubakary Abdoulaye devient donc le gardien potentiel de l'État. Le Lamido de Rey Bouba, chef traditionnel de premier plan dans le Nord, cumule légitimité coutumière et légitimité institutionnelle. Une position unique.

Les conséquences pour le Cameroun

À court terme, cette élection stabilise l'appareil du RDPC. Les cadres du parti savent désormais vers qui se tourner. Les investisseurs observent cette préparation silencieuse de l'après-Biya. La prévisibilité institutionnelle rassure.

Mais les tensions internes au régime existent. Marcel Niat écarté, d'autres barons historiques s'interrogent sur leur sort. Le président du Sénat doit maintenant composer avec les ambitions concurrentes au sein de la majorité.

L'inconnue d'une succession sans précédent

Le Cameroun n'a jamais connu de transition constitutionnelle. Paul Biya a succédé à Ahmadou Ahidjo par démission, pas par décès. Le scénario prévu par la loi n'a jamais été testé.

Aboubakary Abdoulaye, nouveau président du Sénat, détient désormais les clés de l'État en cas de vacance. Mais un homme peut-il incarner à lui seul la continuité d'un régime qui repose sur un seul homme depuis 1982 ?

La réponse appartient à l'histoire. Le Cameroun entre dans une phase où le pouvoir prépare l'inévitable tout en faisant comme si rien ne changeait. Cette contradiction pourrait bien devenir le prochain terrain de jeu des ambitions et des peurs.

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