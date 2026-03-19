CAMEROUN :: Lions indomptables : le sélectionneur David Pagou tend la main à Onana et Aboubakar :: CAMEROON

Le sélectionneur des Lions indomptables vient de s'exprimer sur l'avenir international des deux cadres écartés. Dans une déclaration diffusée sur Fecafoot TV, David Pagou a clairement indiqué que la porte reste ouverte pour André Onana et Vincent Aboubakar.

Une prise de parole officielle du staff technique

C'est sur le canal officiel de la FECAFOOT que le sélectionneur a choisi de briser le silence. Face à la caméra, David Pagou a abordé frontalement la question qui agite les supporters depuis plusieurs semaines. Il s'agit du possible rappel des deux joueurs majeurs laissés de côté lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Sa réponse, mesurée mais explicite, ouvre une perspective nouvelle pour l'équipe nationale du Cameroun. « Aucune porte n'est fermée », a-t-il affirmé.

Les critères posés par le sélectionneur pour un retour

David Pagou a détaillé sa philosophie de sélection avec une grande clarté. La compétitivité et le temps de jeu en club constituent les prérequis indispensables. Pour Vincent Aboubakar comme pour André Onana, l'expérience et la maturité restent des atouts précieux à ses yeux. Le sélectionneur valorise la capacité des joueurs confirmés à encadrer les jeunes pousses. Cette approche, exposée par David Pagou lui-même, mêle exigence sportive immédiate et transmission générationnelle réfléchie.

La stratégie de communication du coach national

L'intervention du sélectionneur lors de sa conférence de presse n'est pas anodine. David Pagou a utilisé un média maîtrisé pour adresser un message direct aux joueurs concernés et à l'opinion publique. En évoquant « le moment où on aura besoin d'un grand frère », il installe une logique d'attente et de préparation. Il ne s'agit pas d'un appel immédiat, mais d'une disposition à solliciter ces cadres quand les circonstances l'exigeront. Le sélectionneur maintient ainsi un lien tout en préservant sa liberté de choix pour la composition du groupe.

Les enseignements de la CAN dans la construction du groupe

La référence à la dernière Coupe d'Afrique des Nations éclaire la position actuelle de David Pagou. Le sélectionneur assume des « choix forts » effectués lors de cette compétition. Ces décisions, qui avaient écarté certains cadres, s'inscrivaient dans une logique de groupe et de projet sportif. Aujourd'hui, le discours du coach n'invalide pas ces choix passés mais les complète par une perspective d'évolution. David Pagou conserve la main sur la composition de son effectif tout en laissant entendre que les configurations peuvent changer avec le temps.

Les implications sportives d'un éventuel retour

À court terme, cette déclaration du sélectionneur modifie l'équilibre psychologique du groupe. Les joueurs concernés savent désormais qu'un retour est possible s'ils maintiennent leur niveau en club. Les jeunes internationaux, eux, comprennent que l'encadrement par des éléments d'expérience reste une priorité affirmée par David Pagou. À long terme, c'est toute la politique de renouvellement de l'équipe nationale du Cameroun qui se trouve éclairée par cette communication : le passage de témoin entre générations ne signifie pas l'éviction définitive des anciens.

Les conditions concrètes posées par le coach

Reste à définir le déclencheur qui provoquerait ce retour selon la vision de David Pagou. Les performances en championnat, les besoins spécifiques liés à un adversaire, ou simplement l'évolution du calendrier international pourraient justifier un appel de sa part. Le sélectionneur a posé le principe avec ses propres mots : « Tant qu'ils sont compétitifs, tant qu'ils jouent en club, qui sait ? » Cette formule, choisie par David Pagou, laisse planer un suspense savamment entretenu sur l'avenir des deux cadres. La question qui demeure est désormais de savoir quel événement précis poussera le sélectionneur à rouvrir les portes du vestiaire à deux des figures les plus marquantes du football camerounais récent.

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