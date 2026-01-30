Camer.be
Aliko Dangote veut exploiter la potasse du Congo : un géant africain à l'assaut des engrais
CONGO :: ECONOMIE

Aliko Dangote veut exploiter la potasse du Congo : un géant africain à l'assaut des engrais

Le milliardaire nigérian Aliko Dangote ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Après avoir bâti un empire industriel s'étendant du ciment aux engrais, l'homme le plus riche d'Afrique lorgne désormais les gisements de potasse du Congo-Brazzaville. Une ressource stratégique qui pourrait transformer la production agricole du continent.

Selon plusieurs sources proches du dossier, Dangote aurait récemment rencontré le président Denis Sassou-Nguesso pour discuter d'un projet d'exploitation minière. L'objectif est clair : sécuriser un accès privilégié à cette matière première indispensable à la fabrication d'engrais, un secteur où le groupe Dangote Industries multiplie déjà les investissements massifs.

Le timing n'est pas anodin. L'Afrique importe encore plus de 80 % de ses engrais, malgré des sols souvent appauvris et des besoins agricoles croissants. En produisant localement à partir de ressources congolaises, Dangote pourrait non seulement réduire cette dépendance, mais aussi peser sur les prix à l'échelle régionale. Une ambition qui s'inscrit dans sa vision d'une industrialisation africaine portée par des champions locaux.

Le Congo-Brazzaville, riche en ressources naturelles mais encore largement sous-exploité dans le secteur minier non pétrolier, voit dans ce rapprochement une opportunité de diversification économique. Reste à savoir quelles contreparties seront négociées, notamment en matière de retombées locales et de partenariats publics-privés.

Pour Dangote, déjà présent dans le pays avec une cimenterie, cette expansion dans la potasse représente une continuité logique. Elle s'inscrit dans une stratégie verticale visant à contrôler toute la chaîne de valeur, de l'extraction à la distribution. Un modèle qui a fait ses preuves dans le ciment, et qu'il entend répliquer dans l'agroalimentaire.

Mais cette offensive ne va pas sans questions. L'exploitation minière, même encadrée, soulève toujours des enjeux environnementaux et sociaux. Et dans un contexte où les ressources africaines sont souvent extraites sans bénéfice durable pour les populations locales, les observateurs scruteront de près les termes de cet accord.

Ce projet marquera-t-il un tournant dans l'autonomie alimentaire africaine, ou ne sera-t-il qu'une nouvelle captation de ressources par un géant privé ?

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#AlikoDangote #Potasse #Engrais #Congo #IndustrialisationAfricaine #RessourcesNaturelles #AgricultureAfricaine #DangoteIndustries #MinesAfricaines #SouveraineteAlimentaire

Lire aussi dans la rubrique ECONOMIE

Aliko Dangote veut exploiter la potasse du Congo : un géant africain à l'assaut des engrais
Scanning au Port de Douala : Le ministre des Finances sonne l'alarme budgétaire
Anciens créanciers, mais nouvel emballage : 274 millions d'euros - l'irritation de Paris
La crise de la dette publique menace le paiement des fonctionnaires
15 tonnes d'or disparues vers Dubaï, le FMI exige des réponses
Un emprunt de 415 milliards à 10% plonge le pays dans la spirale de la dette
Biya contracte 85 milliards de FCFA de dette en quelques jours
Affaire Scanning : Cyrus Ngo'o triomphe face au Minfi dans le dossier Transatlantic
CEMAC adopte un contrôle trimestriel pour forcer l’application de ses réformes économiques
Dette du Cameroun : Le péril des 274 millions d’euros dus aux géants français
Corridor Douala-Bangui : Coup d'accélérateur de la Banque mondiale
GECAM : L'appel pressant pour un gouvernement d'action économique
Devenez Rédacteur

Les + récents

18:49
Vise Debby chez Macron: L'évolution des relations entre le Tchad et la Turquie : s’arrêtera-t-elle ?

Vise Debby chez Macron: L'évolution des relations entre le Tchad et la Turquie : s’arrêtera-t-elle ?
15:11
Aliko Dangote veut exploiter la potasse du Congo : un géant africain à l'assaut des engrais

Aliko Dangote veut exploiter la potasse du Congo : un géant africain à l'assaut des engrais
14:56
Guerre de clans au sommet de l'État autour du contrat SGS à Douala

Guerre de clans au sommet de l'État autour du contrat SGS à Douala
12:54
Scanning au Port de Douala : Le ministre des Finances sonne l'alarme budgétaire

Scanning au Port de Douala : Le ministre des Finances sonne l'alarme budgétaire
11:00
Signature et rupture des contrats avec des partenaires étrangers: Siffler la fin de la recréation

Signature et rupture des contrats avec des partenaires étrangers: Siffler la fin de la recréation

ECONOMIE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo