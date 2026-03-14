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Pillage de l'or camerounais : pourquoi l'enquête administrative est juridiquement insuffisante
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Pillage de l'or camerounais : pourquoi l'enquête administrative est juridiquement insuffisante :: CAMEROON

L' ENQUÊTE ADMINISTRATIVE SUR LE PILLAGE DE L'OR SUPPOSÉMENT ORDONNÉE  PAR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE EST UNE ASTUCE ! 

Un de mes followers m'a félicité pour mon combat contre le pillage de l'or du Cameroun à la suite de l'apparition d'une note faisant état de la mise en place par le Président de la République d'une Commission d'enquête. 

Je lui fais part, tout en le remerciant de ses encouragements des réserves qui vont suivre. 
Lorsqu'une richesse naturelle comme de l'or d'un pays est suspectée de pillage, il s'agit d'une suspicion de détournement de biens publics. C'est une infraction grave. 

D'après les lois républicaines, le Parquet ouvre une enquête pour rechercher les coupables et rassembler les preuves. 

Une enquête administrative du Président de la République, n'a donc aucune base légale en présence d'une infraction suspectée. 

Cette décision apparaît dès lors ,comme une manière subtile   d'éviter l'examen  pénal de l'infraction décriée. 

Il faut rappeler que conformément à l'article 4 alinéa 1er  du Code minier en vigueur au Cameroun, les richesses du sous- sol sont la propriété exclusive et souveraine de l'Etat du Cameroun. À cet effet, ils sont par nature des biens publics. 

En outre , l'article 4 alinéa 3  du Code minier et le décret portant création de la SONAMINES  précisent que la SONAMINES a l'exclusivité de l'achat et de la vente de l'or produit au Cameroun. 

En d'autres termes, aucun individu fût- il une ponte du régime,son prête- nom  ou toute société étrangère, n'a le droit de sortir l'or du Cameroun pour aller le vendre à l'étranger. La loi ne prévoit aucune possibilité d'exonération dans ce sens. 

Ainsi, le Ministre qui signe une exonération permettant à une personne physique ou morale d'aller vendre l'or ou le diamant du Cameroun à l'étranger, et le bénéficiaire de cet acte frauduleux ,sont tous passibles de poursuites pour détournement de biens publics. 
Nous  leur rappelons que cette infraction de détournement de biens publics est un crime en droit camerounais. Et de ce fait, sa prescription est de 10 ans. 

Le mandat du Président Paul BIYA, finissant dans le meilleur des cas dans 06 ans quelques mois, des poursuites, seront engagées  contre ses fraudeurs, par le nouveau pouvoir craignant Dieu,qui sera aux affaires au Cameroun , contre ces personnes jouissant de l'impunité du régime actuel. 

Sortir de l'or d'un pays et aller le vendre à l'étranger, relève de la haute trahison. 
L'or , c'est l'argent brut dans le sous- sol d'un pays. Les circuits informels et de fraude sortent des dizaines de tonnes d'or du sous- sol camerounais chaque année et depuis des années; privant ainsi le peuple camerounais des milliers de milliards FCFA. Plus est, en devises. 
Avec l'or, le Cameroun ne serait pas en train de courir auprès des usuriers pour endetter nos enfants et les générations futures ; le budget du Cameroun serait déjà  de plus de 20.000 milliards FCFA. 

Avec ces immenses quantités d'or malheureusement pillée, que Dieu nous a gratifiés,nous serions l'un des pays  les plus développés d'Afrique. 

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