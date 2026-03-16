CAMEROUN :: Hôpital Régional de Bafoussam : la pénurie de sang met 500 000 vies en danger :: CAMEROON

Près de 500 000 habitants de Bafoussam font face à un risque sanitaire immédiat. L’Hôpital Régional de Bafoussam annonce ce lundi un épuisement critique de ses réserves de poches de sang, contraignant les équipes médicales à reporter des interventions chirurgicales vitales.

La situation à l’Hôpital Régional de Bafoussam est qualifiée de préoccupante par plusieurs sources internes. Les blocs opératoires tournent au ralenti depuis le début de la journée. La cause principale est identifiée : un manque flagrant d’intrants médicaux stériles et un stock de poches de sang quasiment à zéro.

Cet établissement public dessert une agglomération de près de 500 000 habitants. L’absence de produits de base paralyse son service d’urgence. Les équipes soignantes se trouvent dans l’incapacité technique de pratiquer des actes chirurgicaux pourtant essentiels.

Une logistique hospitalière en état de rupture

Cette rupture de stock ne relève pas d’un simple incident logistique isolé. Elle révèle une fragilité profonde dans la chaîne d’approvisionnement des pharmacies hospitalières au Cameroun. Le système peine à garantir un flux constant de consommables médicaux et de produits sanguins, pourtant vitaux.

Les conséquences se mesurent en drames humains concrets. Des familles entières, confrontées au refus de soins, doivent désormais parcourir jusqu’à 200 kilomètres. Elles espèrent trouver une prise en charge d’urgence sanitaire dans d’autres formations sanitaires de la région, rallongeant des délais déjà critiques.

Le mécanisme d’une paralysie annoncée

Le mécanisme de cette crise repose sur une double défaillance. La première concerne la gestion des stocks de poches de sang. Les collectes de sang, probablement insuffisantes, n’ont pas anticipé les besoins d’une ville de cette taille. La seconde touche aux intrants médicaux, dont l’absence rend inopérants les blocs, même pour des interventions chirurgicales simples.

Cette situation transforme l’hôpital en une coquille vide. Un établissement moderne ne peut fonctionner sans un approvisionnement continu en matériel de base. L’arrêt des chaînes de soins programmés met en lumière la dépendance absolue du système de santé public à une logistique externe défaillante.

L’urgence d’une refonte des stocks vitaux

À court terme, dans les six à douze prochains mois, le risque de mortalité évitable augmente drastiquement à Bafoussam. Chaque heure passée sans réapprovisionnement urgent des pharmacies hospitalières accroît le nombre de vies mises en danger. Les patients chroniques et les urgences traumatiques sont les premières victimes de cette pénurie de sang.

À long terme, sur un horizon de trois à cinq ans, cette alerte pose la question de la souveraineté sanitaire du pays. Si un hôpital régional ne peut garantir des interventions chirurgicales de base, la confiance des usagers dans le service public s’effondre. L’absence d’investissement dans les banques de sang et les stocks stratégiques menace directement la résilience du système face aux crises futures.

Alors que des patients risquent leur vie faute de matériel stérile et de poches de sang, l’hôpital, censé protéger, devient le point de départ d’un calvaire. Comment expliquer qu’en 2024, une ville de près d’un demi-million d’habitants se retrouve privée de soins vitaux par manque de produits sanguins ?

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