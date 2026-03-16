CAMEROUN :: Vibrez avec StarTimes : Pâques du Cœur, Pâques d’Émotion ! :: CAMEROON

À l’approche des célébrations de la Pâques 2026, STARTIMES confirme son statut de partenaire privilégié des foyers camerounais. Fidèle à sa mission de proximité, l’opérateur déploie une panoplie de programmes riches, diversifiés et adaptés aux aspirations de chaque membre de la famille.

Un équilibre parfait entre recueillement et divertissement!

La fête de Pâques est toujours précédée par une période hautement spirituelle caractérisée par le recueillement, la prière et les privations. Dans ces conditions, la television peut être un compagnon de choix. Pour renforcer la foi et permettre à la flamme sprituelle de briller en permanence pendant cette période, STARTIMES proposent dans ses bouquets, plusieurs chaines à vocation chrétienne.

Parallèlement, pour les moments de détente en famille, StarTimes poursuit la diffusion exclusive de ses séries phares telles que «Les fleurs du mal» et «Perdu dans l’amour». Cette offre de fiction est complétée par une programmation intense de films d’action, d’aventure et de romance, sans oublier des contenus ludiques et éducatifs dédiés à la jeunesse.

Les passionnés de sport et de football seront aussi aux premières loges avec deux rendez-vous majeurs : la finale de la Carabao Cup le 22 mars 2026 et la finale de la Coupe du Roi en debut Avril. Entre ces deux grandes finales, STARTIMES va poursuivre la diffusion des grands championnats dans le monde tels que la Bundesliga ou La Liga.

Une campagne promotionnelle exceptionnelle du 15 mars au 30 avril 2026

Pour remercier ses abonnés de leur fidélité et rendre le divertissement encore plus accessible, STARTIMES lance une campagne promotionnelle spéciale valable du 15 mars au 30 avril 2026.

Durant cette période, les abonnés bénéficieront de bonus exclusifs pour tout réabonnement d’un mois à leur bouquet habituel :

En vous réabonnant au bouquet NOVA (2 500 FCFA) , ajoutez seulement 1 000 FCFA pour passer au bouquet SMART ;

, ajoutez seulement pour passer au bouquet ; Pour les abonnés du bouquet SMART (5 000 FCFA) , un supplément de 1 500 FCFA permettra d’accéder à GLOBAL ;

, un supplément de permettra d’accéder à ; Quant aux abonnés des bouquets SUPER (9 000 FCFA) et GLOBAL (10 500 FCFA) , ils bénéficieront de 3 jours supplémentaires offerts sur leur abonnement.

et , ils bénéficieront de sur leur abonnement. Pour tout réabonnement à partir de deux mois aux bouquets NOVA ou SMART, profitez simplement des bouquets SMART ou GLOBAL pour deux mois.

STARTIMES : Une proximité sans cesse renouvelée

À travers ces offres préférentielles accessibles à toutes les bourses, STARTIMES réaffirme son engagement à satisfaire les familles camerounaises lors de chaque moment fort de l'année. Sous le slogan « Pâques du Cœur, Pâques d’Émotions ! », cette campagne illustre la volonté de l'opérateur de placer l'humain et le partage au centre de sa stratégie.

Pour toute information complémentaire, le service client STARTIMES reste disponible aux numéros +237 654 800 800 / 692 222 111.

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