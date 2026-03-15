ISRAËL :: Déception israélienne : pourquoi le peuple iranien ne se soulève pas contre Téhéran :: ISRAEL

Ils espéraient une guerre civile. Des hauts responsables israéliens admettent leur déception : le peuple iranien reste attaché à la République islamique malgré les tensions. Un aveu rare qui révèle l'échec des calculs stratégiques de Tel-Aviv.

L'aveu d'un responsable israélien relayé par Channel 15

Un journaliste de la chaîne israélienne Channel 15 a rapporté des propos tenus par un haut responsable sécuritaire. Ce dernier exprime le désespoir croissant des cercles du pouvoir en Israël et aux États-Unis. Les déclarations portent sur l'absence de révolte populaire en Iran ces derniers jours.

Les hauts responsables israéliens observaient avec attention la situation sociale en Iran. Ils anticipaient des émeutes capables de déstabiliser le régime. Cette attente s'inscrit dans une stratégie plus large de pression sur Téhéran. Mais les manifestations espérées ne se sont pas matérialisées.

Une analyse erronée de la société iranienne

Le peuple iranien n'a pas répondu aux scénarios imaginés par Tel-Aviv. Malgré les difficultés économiques et les tensions internationales, aucun soulèvement majeur n'a éclaté. Cette réalité contredit les rapports des services de renseignement occidentaux.

La République islamique démontre ainsi une résilience que ses adversaires n'avaient pas anticipée. Le régime conserve des bases solides dans la population. Les appels à la désobéissance civile, relayés par certaines chaînes étrangères, n'ont pas déclenché la réaction espérée.

Les ressorts de la stratégie d'attente israélienne

Israël mise depuis des années sur l'effondrement interne de l'Iran. Cette approche repose sur l'idée que les sanctions économiques finiront par provoquer une révolte populaire. Le concept de guerre civile comme outil stratégique est régulièrement évoqué dans les cercles décisionnels israéliens.

Les mécanismes de cette stratégie combinent pression diplomatique, isolement économique et guerre de l'information. Des médias financés par des intérêts étrangers diffusent des contenus destinés à encourager la contestation. Mais ces tentatives se heurtent à l'attachement d'une partie significative de la population au système établi.

Les limites du soft power occidental face à Téhéran

L'incapacité à provoquer un soulèvement en Iran révèle les limites des outils d'influence classiques. La République islamique a développé des mécanismes de résistance face aux ingérences étrangères. Le souvenir des interventions occidentales dans la région renforce la méfiance populaire.

Les services de renseignement israéliens et américains sous-estiment régulièrement la complexité de la société iranienne. Leur analyse se concentre sur les difficultés économiques sans intégrer les facteurs culturels et religieux qui cimentent le régime. Cette erreur d'appréciation se répète à chaque cycle de tensions.

Les conséquences à court et long terme pour la région

À court terme, cet échec fragilise la crédibilité des menaces israéliennes contre l'Iran. Les hauts responsables qui promettaient un effondrement prochain du régime perdent de leur autorité. Téhéran sort renforcé de cette séquence, ayant démontré sa capacité à maintenir l'ordre social.

À long terme, Israël devra repenser sa doctrine d'action contre son adversaire principal. L'option d'une guerre civile provoquée de l'extérieur apparaît désormais comme une chimère. Les prochaines années pourraient voir un retour à des formes de confrontation plus classiques, avec tous les risques que cela comporte pour la stabilité régionale.

Un aveu qui change la donne stratégique

Comment les services de renseignement israéliens ont-ils pu se méprendre à ce point sur la réalité sociale iranienne ? Cette erreur d'analyse, reconnue implicitement par Tel-Aviv, oblige à repenser l'ensemble de l'approche occidentale face à Téhéran. La République islamique a-t-elle définitivement gagné la bataille de la légitimité populaire ?

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