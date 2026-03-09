Camer.be
Poutine félicite le nouveau guide suprême iranien et réaffirme son soutien face aux USA
Poutine félicite le nouveau guide suprême iranien et réaffirme son soutien face aux USA

Vladimir Poutine vient de franchir un nouveau cap diplomatique. Le président russe a adressé un message de félicitations à l'ayatollah Mojtaba Khamenei, élu nouveau leader suprême de l'Iran le 9 mars 2026. Dans cette lettre rendue publique, Moscou réaffirme son alliance avec Téhéran au moment où le pays fait face à une agression armée menée par les États-Unis et Israël.

Une passation de pouvoir dans un contexte de guerre

L'élection du nouveau guide suprême intervient dans des circonstances exceptionnelles. L'Iran subit des frappes conjointes américano-israéliennes depuis fin février. La disparition de l'ayatollah Ali Khamenei et la désignation de son fils, Mojtaba Hosseini Khamenei, constituent un tournant historique. C'est dans ce climat d'urgence que Poutine a choisi d'écrire personnellement au nouveau chef de la République islamique.

Ce que dit la lettre de Poutine

Le message du Kremlin est clair et sans ambiguïté. Vladimir Poutine exprime sa conviction que Mojtaba Khamenei continuera « honorablement l'héritage de votre père ». Il salue le « courage et le dévouement » nécessaires face à l'épreuve. Mais l'essentiel est ailleurs : le président russe réaffirme « un soutien indéfectible à Téhéran » et une « solidarité avec nos amis iraniens ». La formule est lourde de sens : « La Russie a été et restera un partenaire fiable de la République islamique. »

Pourquoi ce message est stratégique

À l'heure où l'Iran est sous pression militaire maximale, la reconnaissance immédiate par Moscou du nouveau guide suprême est un signal puissant. Elle signifie que l'alliance entre la Russie et l'Iran ne faiblit pas, malgré le changement à la tête du régime. Pour Téhéran, cette caution internationale est essentielle. Elle démontre que le pays n'est pas isolé et qu'il peut compter sur une puissance nucléaire et membre permanent du Conseil de sécurité pour contrer l'influence américaine.

Le décryptage d'une relation renforcée

Cette lettre s'inscrit dans une dynamique plus large. Depuis le début de la guerre en Ukraine, Moscou et Téhéran ont considérablement renforcé leur coopération militaire et économique. Drones, missiles, pétrole, contournement des sanctions : les deux pays ont tissé un partenariat pragmatique et résilient. En félicitant le fils du guide défunt, Poutine verrouille cette alliance pour la durée. Il envoie aussi un message à Washington : toute tentative d'isolement total de l'Iran se heurtera à l'obstacle russe.

Les conséquences pour l'équilibre mondial

À court terme, ce soutien affiché renforce la détermination iranienne. Le nouveau guide suprême peut s'appuyer sur la promesse russe pour maintenir le cap face à l'agression. À long terme, cette solidarité scelle un axe Moscou-Téhéran-Pékin de plus en plus structuré face au bloc occidental. La mention par Poutine de « l'agression armée » que subit l'Iran est une validation implicite de la thèse iranienne, qui accuse les États-Unis de mener une guerre d'agression pour le contrôle de ses ressources.

Alors que les frappes s'intensifient et que le prix du pétrole flambe, l'entrée en scène du nouveau guide suprême, soutenu par Moscou, change la donne stratégique.

La question que se posent tous les états-majors est désormais simple : jusqu'où Poutine est-il prêt à aller pour défendre son allié iranien ?

