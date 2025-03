CAMEROUN :: Le MRC dément un faux communiqué : appel à la vigilance en période électorale :: CAMEROON

Le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) a vivement réagi à la diffusion d’un faux communiqué attribué à son Secrétaire Général, Me Christopher Ndong. Ce document, en circulation depuis le 7 mars, a été qualifié de « fake » par Joseph Emmanuel Ateba, Secrétaire national à la communication du parti. Dans une déclaration officielle, ce dernier a démenti l’authenticité du texte et réaffirmé les valeurs pacifiques du MRC.

Le faux communiqué, qui circulait sur les réseaux sociaux et certaines plateformes, laissait entendre que le MRC soutenait l’agression du ministre de la Jeunesse et de l’Éducation civique, Mounouna Foutsou, en Belgique par la Brigade Anti-Sardinards (BAS). Une accusation que le parti rejette catégoriquement. Joseph Emmanuel Ateba a souligné que ni le MRC ni son leader, Maurice Kamto, ne cautionnent la violence sous quelque forme que ce soit.

Le MRC a profité de cette occasion pour rappeler son engagement en faveur du « changement dans la paix et par les urnes ». Cette position, martelée à plusieurs reprises par Maurice Kamto, reflète la volonté du parti de privilégier des méthodes démocratiques pour atteindre ses objectifs politiques. Joseph Emmanuel Ateba a également mis en garde les militants contre les tentatives de manipulation en cette période électorale sensible.

Le parti a insisté sur la nécessité de maintenir un climat serein pour garantir des élections libres et équitables. Il a appelé à la vigilance face aux manœuvres des « officines du régime », accusées de semer la confusion et de discréditer l’opposition. Cette mise en garde intervient dans un contexte où les tensions politiques sont vives, et où la désinformation peut avoir des conséquences graves sur le processus démocratique.

Le MRC a également exhorté ses sympathisants à ne pas se laisser influencer par des informations non vérifiées et à privilégier les sources officielles du parti. Cette démarche vise à contrer les campagnes de désinformation qui pourraient nuire à l’image du mouvement et à ses aspirations politiques.

En conclusion, le MRC réaffirme son attachement à la paix et à la démocratie, tout en appelant à la prudence face aux tentatives de manipulation. Le parti reste déterminé à poursuivre son combat pour un changement politique pacifique, tout en veillant à préserver l’intégrité de son message et de ses actions.