LA FEMME MBAMOISE, PILIER DE L’HISTOIRE CAMEROUNAISE
FRANCE :: LA FEMME MBAMOISE, PILIER DE L'HISTOIRE CAMEROUNAISE

Au fil des siècles, certaines terres façonnent des caractères et donnent naissance à des femmes dont la présence traverse le temps comme une légende.  Au Cameroun notamment dans le Mbam, les femmes ont longtemps été les gardiennes discrètes  d’une mémoire et d’une dignité qui se transmettent de génération en génération. Leur histoire s’écrit non  seulement dans les récits familiaux, mais aussi dans la force tranquille avec laquelle elles ont accompagné les transformations de la société camerounaise.

On dit souvent que toutes les femmes du Cameroun sont belles. Pourtant, lorsque l’on évoque les femmes du Mbam, un sourire particulier apparaît sur les visages de ceux qui les connaissent. La Mbamoise ne se résume pas à la grâce de ses traits ni à l’élégance naturelle de sa démarche. Elle est avant tout une femme de caractère, travailleuse et déterminée, une mère vigilante pour ses enfants, un soutien fidèle pour son époux et une main toujours tendue vers ceux que la vie a fragilisés. Dans l’imaginaire collectif, elle ressemble à ces lionnes majestueuses qui veillent sur leur territoire avec fierté. Derrière sa douceur apparente se cache une énergie inépuisable, une volonté forgée dans l’épreuve et dans l’amour de la famille.

Cette force intérieure fait d’elle l’un des piliers discrets mais essentiels de la société. L’histoire récente du Cameroun rappelle pourtant que la condition féminine n’a pas toujours été favorable. Dans les années qui ont suivi l’indépendance, la société restait profondément marquée par des traditions qui limitaient la liberté des femmes. Beaucoup pensaient que leur place se trouvait uniquement sous l’autorité du père puis du mari. Cette vision réductrice ne correspondait pourtant pas à la réalité vécue au quotidien. Dans les villages comme dans les villes, les femmes travaillaient sans relâche.

A la campagne, elles cultivaient la terre, nourrissaient leurs familles, filaient et tissaient, transformant chaque jour le fruit de leur labeur en survie et en dignité. En ville, elles s’engageaient dans de multiples activités, participant activement à l’économie domestique et sociale. La maison reposait souvent sur leurs épaules, car elles assuraient l’éducation des enfants, l’organisation du foyer et l’équilibre financier. Avec le temps, cette force silencieuse a fini par se transformer en une véritable présence dans les sphères publiques de la nation. Les femmes du Mbam ont progressivement franchi les frontières que la tradition semblait leur imposer. Leur détermination les a conduites vers les domaines de l’administration, de la justice, de l’éducation et de la santé. Aujourd’hui, nombreuses sont celles qui occupent des postes importants au sein de l’État et des institutions. Leur contribution se remarque dans les   fonctions administratives.

Elles participent  également à la réflexion politique, à l’élaboration des lois et à l’organisation de la société. Leur parcours témoigne d’une persévérance remarquable face aux tentatives d’exclusion ou de marginalisation qui ont parfois jalonné leur chemin. Dans les universités et les écoles, elles forment les générations futures avec rigueur et passion. Dans les hôpitaux, elles soignent, conseillent et sauvent des vies avec une compétence qui force l’admiration. Dans les bureaux de l’administration, elles organisent, décident et contribuent à faire avancer les institutions nationales.

Partout où elles se trouvent, elles incarnent cette capacité rare à concilier sens du devoir et générosité humaine. Et pourtant, malgré ces avancées indéniables, certaines représentations anciennes continuent de peser sur leur image. La société n’a pas toujours su reconnaître à leur juste valeur l’étendue de leurs talents et de leur intelligence. Il subsiste encore, dans certains esprits, l’idée que la femme serait destinée uniquement aux tâches domestiques. Ces jugements réducteurs ne résistent pourtant pas à l’observation attentive de la réalité.

La femme Mbamoise d’aujourd’hui représente  des multiples rôles que nous connaissons tous. Elle est à la fois gardienne des traditions,  actrice du changement et espérance de la vie. Elle marche avec assurance entre héritage et modernité, consciente que son engagement contribue à écrire une nouvelle page de l’histoire du Mbam et du Cameroun. Ainsi se dessine, à travers son parcours, une figure presque royale. Non pas une royauté faite de couronnes et de palais, mais une noblesse forgée dans le travail, la dignité et la résilience.

Dans le silence des efforts quotidiens, ces femmes ont construit une véritable dynastie morale dont l’influence dépasse largement les frontières de leur région. Le Mbam peut être fier de ses filles. Leur courage, leur intelligence et leur sens de la solidarité rappellent que l’avenir d’une société se mesure souvent à la place qu’elle accorde à ses femmes. Et lorsqu’on observe la trajectoire des Mbamoises, on comprend que leur histoire n’est pas seulement celle d’un peuple, mais celle d’une promesse pour l’avenir du Cameroun.  Pour nous, enfants du Mbam, elles restent ces cœurs battants qui donnent à notre terre sa chaleur et sa grandeur.

23:08
20:23
Les Bayam Selam absentes au défilé du 8 mars à Yaoundé

Les Bayam Selam absentes au défilé du 8 mars à Yaoundé
14:06
JIF 2026 : Zoom sur Virginie Simone NGAH, Pleg et 2è adjointe au Maire de Yaoundé 6

JIF 2026 : Zoom sur Virginie Simone NGAH, Pleg et 2è adjointe au Maire de Yaoundé 6
13:14
Journée du 8 Mars: Ah...ces femmes qui soulèvent toujours leur "kaba"

Journée du 8 Mars: Ah...ces femmes qui soulèvent toujours leur "kaba"
11:56
Journée internationale des droits de la femme : Femmes et pouvoirs

Journée internationale des droits de la femme : Femmes et pouvoirs

MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

