BELGIQUE :: Forum d’affaires à Bruxelles : Conférence et réseautage :: BELGIUM

Deux organisations, Congruence Consulting et Bal Business Club organisent le 13 Mars 2025 entre 16h30 à 19h une rencontre économique dont le moment fort sera une conférence sur l’accord de Samoa désormais connu comme étant le cadre général dans lequel s’inscrivent les relations entre l’UE d’une part, les pays d’Afrique, des Caraïbes et du pacifique d’autre part.

L’évènement se tiendra à l’avenue Louise, au no :367, 1050 Bruxelles.

Les intervenants du jour seront les suivants :

-Kenhazo Tazo Olivier (Ministre plénipotentiaire, Ambassade du Cameroun). Le ministre plénipotentiaire est un diplomate chevronné et expert des négociations internationales avec une spécialisation dans les relations avec l’union européenne et les Etats d’Afrique, des caraïbes et du pacifique. Fort d’une expérience significative, il a activement participé aux négociations de l’accord de Samoa.

- Julien Dherde, Consul honoraire du Mali en Belgique. Le diplomate qui occupe aujourd’hui à Anvers la fonction de consul honoraire de la république du Mali s’est illustré dans une autre vie comme opérateur économique. Il est le fondateur du groupe Dema Hôtels.

La modératrice des échanges sera Azélé Sikadi Gabiam, co-fondatrice de Ladyagri impact.

La rencontre sera la première d’une série de conférences dont la toile de fond sera le nouvel axe du partenariat économique entre l’union européenne et les Etats africains, les Caraïbes et le pacifique.

Congruence Consulting et Bal Business Club nous invitent ainsi à explorer les contours du partenariat entre L’Europe et les pays de l’ACP. Les rencontres prévues dans le cadre du cycle de conférences programmé par Congruence Consulting et Bal Business Club s’inscrivent dans une thématique générale désormais formulée en ces termes :

L’Afrique et l’Europe : construire ensemble l’avenir économique sous le cadre de l’accord Samoa

Congruence Consulting et Bal Business Club poursuivent dans le cadre de cette collaboration une série d’objectifs communs :

-Informer sur l’Accord de Samoa et son impact sur les relations entre l’Afrique et l’Europe

-Mettre en lumière les collaborations possibles sur les secteurs prioritaires de l’Accord : Croissance économique et durable, développement humain et social et enfin durabilité environnementale et changement climatique.

-Faciliter la mise en relation entre les chefs d’entreprise des deux continents

L’évènement organisé conjointement par Congruence Consulting et le Bal Business Club sera tout à la fois un moment d’échanges, de partage d’informations sur les opportunités qui naissent des contacts entre les pays concernés par l’accord de Samoa et un moment de Networking, le temps d’un apéro.

L’évènement entend de ce fait rassembler les acteurs économiques qui veulent s’informer sur les créneaux offerts par les nouvelles configurations du partenariat entre l’Europe, l’Afrique et les Caraïbes et le pacifique.

En marge de la conférence, le public aura droit à une exposition de l’artiste Eliane Ngindu, diplômé en bijouterie, Joaillerie et gemmologue.

La participation à l’évènement exige préalablement de se faire inscrire auprès du Bal Business Club. Les frais d’inscription s’élève à 59 euros. Le paiement se fait au compte mentionné ci-dessous.

Bal Business Club :BE53 0019 269 00 653 ( Avec mention de votre nom et de la date 130325)