Mercato : Arsenal prêt à offrir 40 millions d'euros pour le Camerounais Karl-Etta Eyong :: CAMEROON

Quarante millions d'euros pour un jeune Camerounais de 22 ans. C'est le montant qu'Arsenal serait prêt à investir pour s'attacher les services de Karl-Etta Eyong. L'information, révélée par plusieurs sources concordantes, secoue déjà le marché des transferts. Les Gunners veulent frapper fort et miser sur un talent brut venu de Liga.

Un intérêt anglais de longue date

Selon les informations recueillies, Arsenal FC prépare une offre estimée à 40 millions d'euros pour recruter le milieu offensif camerounais. Le club londonien suit de près l'évolution de Karl-Etta Eyong depuis plusieurs mois. Mais il n'est pas seul sur le dossier. Son rival Tottenham surveille également la situation du joueur, actuellement sous contrat avec Levante UD en Espagne . Une concurrence qui pourrait faire grimper les enchères.

Pourquoi Arsenal mise sur ce profil

Le club entraîné par Mikel Arteta affiche une stratégie claire : renforcer son effectif avec de jeunes talents africains à fort potentiel. Karl-Etta Eyong correspond parfaitement à ce profil. Puissant, rapide, capable d'évoluer en attaque, il a montré des qualités prometteuses en Liga . À 22 ans, il dispose d'une marge de progression importante. Pour Arsenal, l'investissement de 40 millions d'euros est un pari sur l'avenir, mais aussi une réponse aux besoins offensifs immédiats.

Le décryptage d'une clause spéciale

L'opération repose sur un mécanisme précis. Karl-Etta Eyong est lié à Levante jusqu'en juin 2029 . Son contrat inclut une clause de libération fixée à 40 millions d'euros, un montant accessible aux clubs étrangers comme Arsenal . Cette clause, différente de celle applicable en Espagne, facilite les négociations pour les formations de Premier League. Levante, qui avait recruté le joueur pour 3 millions d'euros en provenance de Villarreal, réaliserait une énorme plus-value en cas de transfert .

Le rêve affiché du joueur

L'international camerounais, comptant déjà sept sélections et un but sous le maillot des Lions Indomptables, ne cache pas ses ambitions. Dans une interview, il a déclaré : "J'aime à la fois la Liga et la Premier League. Jouer en Liga était un rêve, et maintenant j'aspire à concourir en Premier League un jour. Je pense avoir les qualités pour y réussir" . Il a également évoqué son admiration pour Chelsea, mais aussi pour Manchester United, citant Robin van Persie et Wayne Rooney comme références . Ses statistiques cette saison parlent pour lui : six buts et trois passes décisives en douze matchs de championnat .

Les conséquences pour toutes les parties

À court terme, si Arsenal concrétise son offre, Karl-Etta Eyong deviendrait l'un des transferts les plus importants pour un joueur camerounais. Pour Levante, la perte sportive serait significative, mais la manne financière permettrait de réinvestir. Pour Arsenal, intégrer un élément capable de peser physiquement sur les défenses et de multiplier les courses offensives pourrait offrir une nouvelle dimension à l'attaque . À long terme, ce transfert confirmerait l'émergence d'une nouvelle génération de joueurs camerounais en Europe, derrière des cadres comme Bryan Mbeumo, avec qui Eyong dit former un duo complémentaire en sélection .

Alors que le mercato estival approche, une question demeure : Arsenal parviendra-t-il à devancer la concurrence et à offrir au jeune Lion Indomptable la vitrine de la Premier League ?

