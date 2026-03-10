CAMEROUN :: Anicet Ekane inhumé le 25 avril 2026, 145 jours après sa mort au SED :: CAMEROON

Le Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie (MANIDEM) a fixé au samedi 25 avril 2026 la date de l'inhumation de son président, Anicet Ekane, décédé le 1er décembre 2025 dans une cellule du Secrétariat d'État à la Défense (SED) à Yaoundé . Un délai de 145 jours sépare la mort de l'opposant de ses funérailles, une durée exceptionnelle qui interroge sur les conditions ayant entouré la rétention de sa dépouille.

Une mort sous haute tension politique

Anicet Ekane, 74 ans, figure historique de l'opposition camerounaise, est arrêté le 24 octobre 2025 à Douala avec d'autres cadres de son parti . Son interpellation survient avant l'annonce de la réélection de Paul Biya pour un huitième mandat consécutif lors de la présidentielle du 12 octobre 2025. Les charges retenues contre lui ? Insurrection et rébellion, pour avoir reconnu la victoire du candidat Issa Tchiroma Bakary .

Transféré au SED, un centre de détention de la capitale tristement connu des défenseurs des droits humains, Ekane y décède dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre 2025 . Selon son avocat Me Emmanuel Simh, l'opposant souffrait de détresse respiratoire sévère avant son arrestation et son concentrateur d'oxygène lui a été confisqué à son entrée en détention . Malgré les alertes répétées de ses proches et de ses conseils, aucune évacuation sanitaire n'a été accordée .

Le 24 février 2026, après trois requêtes déposées par la famille, le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire lève enfin les scellés apposés sur le corps . Un délai de près de trois mois pendant lequel la dépouille est restée sous main de justice, sans que le rapport d'autopsie ne soit communiqué aux ayants droit.

Les causes d'une rétention prolongée

La séquestration du corps d'Anicet Ekane pendant plus de deux mois s'inscrit dans une pratique systémique des autorités camerounaises face aux décès en détention. Plusieurs mécanismes expliquent cette stratégie.

D'abord, l'instrumentalisation médico-légale. En imposant des autopsies réalisées par des médecins légistes désignés unilatéralement, sans accord de la famille ni présence d'un expert indépendant, l'État conserve la main sur la narration des causes du décès . La famille Ekane avait d'ailleurs demandé la suspension de l'autopsie initiale le 2 décembre 2025, estimant ne pas pouvoir exercer son droit de regard.

Ensuite, la gestion politique du calendrier. Maintenir le corps sous scellés permet d'éviter que les funérailles ne deviennent des moments de mobilisation politique. En fixant l'inhumation au 25 avril 2026, soit près de cinq mois après le décès, les autorités diluent l'émotion populaire et réduisent les risques de contestation.

Enfin, la culture de l'impunité documentée par les organisations internationales. Human Rights Watch rappelle que le SED est un lieu où la torture et les traitements inhumains sont monnaie courante, et où les enquêtes sur les décès en détention aboutissent rarement à des poursuites .

Les mécanismes sous-jacents d'une mort annoncée

Le cas Ekane révèle trois dysfonctionnements structurels du système carcéral camerounais.

Premièrement, la judiciarisation arbitraire des opposants. Arrêté pour insurrection, Ekane n'a jamais été présenté à un juge, selon ses avocats . Sa détention prolongée au SED, une structure relevant du ministère de la Défense et non de l'administration pénitentiaire civile, le plaçait hors de tout contrôle judiciaire effectif.

Deuxièmement, la négation des soins médicaux. Le rapport de Human Rights Watch du 3 décembre 2025 est formel : malgré les demandes répétées de la famille et des conseils, l'accès aux soins a été refusé . La confiscation du concentrateur d'oxygène, un équipement vital pour un insuffisant respiratoire constitue une privation de soins caractérisée.

Troisièmement, l'opacité des procédures post-mortem. La levée des scellés n'est intervenue qu'après trois requêtes judiciaires, et le rapport d'autopsie n'a toujours pas été remis à la famille . Cette rétention d'information empêche toute contre-expertise indépendante et alimente les soupçons sur les causes réelles du décès.

Ce que l'affaire Ekane change pour le Cameroun

À court terme (6-12 mois), l'inhumation du 25 avril 2026 cristallisera les tensions. Le programme détaillé des obsèques, encore inconnu, déterminera si les autorités autoriseront un déplacement populaire ou tenteront d'encadrer strictement la cérémonie. La famille a prévenu : elle entend faire de ces funérailles un moment de recueillement national. Le risque d'affrontements avec les forces de l'ordre n'est pas nul.

À moyen terme, l'affaire Ekane pourrait relancer la contestation post-électorale. Le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) de Maurice Kamto a déjà dénoncé une "confiscation" du corps et exigé la libération de tous les prisonniers politiques . Le climat politique décrit comme une "répression continue" .

À long terme (3-5 ans), le décès d'Ekane pourrait devenir un symbole de la lutte contre l'impunité. La documentation précise des violations par Human Rights Watch fournit aux avocats de la famille des arguments solides pour saisir les instances internationales. Si l'enquête promise par le ministère de la Défense en décembre 2025 n'a toujours pas abouti, la pression diplomatique pourrait s'intensifier, notamment via le Conseil des droits de l'homme de l'ONU.

L'onde de choc dépasse les frontières camerounaises. Le traitement réservé à Anicet Ekane illustre ce que le rapport de l'OMCT décrit comme une "tolérance et pratique de la torture au nom de la lutte contre le terrorisme" . Dans un contexte où la définition du terrorisme est suffisamment large pour englober toute contestation politique, des milliers de détenus partagent le sort qu'a connu Ekane.

Une mort qui ne referme pas le débat

Anicet Ekane repose enfin. Mais son décès en détention, la rétention prolongée de son corps et l'opacité des investigations posent une question que ses funérailles ne pourront enterrer : combien d'autres opposants, dans quelles cellules du SED ou de la DGRE, subissent aujourd'hui le même traitement que celui qui a conduit à la mort du vieux militant ? La réponse déterminera si le Cameroun de 2026 peut encore prétendre incarner un État de droit.

