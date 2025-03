CAMEROUN :: JIF 2025: Le personnel féminin du MINDEF auréolé par Joseph BETI ASSOMO :: CAMEROON

La semaine marquante la journée internationale des droits de la Femme a connu plusieurs activités allant dans le sens de l'autonomisation des femmes.

Les activités sportives, les causeries éducatives, la journée gastronomique, défilé au boulevard du 20 mai, tout ceci pour permettre aux femmes d'exprimer d'une autre manière auprès de la hiérarchie, leur savoir-faire, faire paraître au grand jour les compétences et talents parfois mis en berne.

Joseph BETI ASSOMO de retour à la tribune présidentielle où il a assisté au défilé à côté de Chantal BIYA, Première Dame, a présidé la cérémonie de la 40e édition de la Journée internationale des droits de la femme à la cour d'honneur du quartier général à Yaoundé. Le MINDEF n'a pas tari d'éloges auprès du personnel féminin du département ministériel dont il a la charge. « Les femmes jouent un rôle très important au sein du MINDEF qui ne peut être remplacé les hommes », voilà pourquoi la hiérarchie ne fait aucune acception de genre lorsqu’il faut confier les responsabilités. Il y’a des femmes colonels, commandants, chefs de service etc.

Pour comprendre plus aisément, le Ministre Délégué à la Présidence en charge de la Défense s’est appesanti sur les objectifs de développement durable (ODD) en appliquant régulièrement les consignes de l’ONU. Sur ces recommandations, on peut lire « le thème de cette année appelle à une action susceptible de favoriser l'égalité des droits, du pouvoir et des chances pour tous, ainsi qu'un avenir féministe où personne n'est laissé pour compte. Au cœur de cette vision se trouve l'autonomisation de la prochaine génération - les jeunes, et en particulier les jeunes femmes et les adolescentes - en tant que catalyseurs d'un changement durable. »

La porte parole des femmes pour la circonstance, le Colonel NGABALA Annie Jeannette (Conseiller Technique du Mindef) a remercier la hiérarchie pour les progrès sensibles et visibles à l’endroit des femmes du Ministère de la Défense. Pour la célébration de la 40e édition de la journée internationale des droits de la femme, les troupes ont été commandées par une femme le Colonel médecin Mpoudi Ngole Mireille.

La cérémonie du quartier général s’est déroulée sous plusieurs articulations notamment les prestations artistiques et la boucle a été bouclée par un grand repas pour l’assistance.