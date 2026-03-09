ÉTATS-UNIS :: Guerre contre l'Iran : un sénateur US admet vouloir le pétrole et « des profits colossaux » :: UNITED STATES

« Nous allons nous faire un paquet d'argent. » La phrase est signée Lindsey Graham, sénateur républicain américain, et elle en dit long sur les motivations réelles de l'escalade militaire au Moyen-Orient. Dans une interview à Fox News, l'allié de Donald Trump a été d'une franchise rare : derrière la volonté affichée de « renverser le régime » iranien se cache un objectif économique majeur, le contrôle des ressources pétrolières.

Ce que Lindsey Graham a vraiment dit

Le sénateur, fervent partisan d'une intervention militaire contre Téhéran depuis des décennies, a détaillé sa vision. Selon lui, une fois le régime iranien tombé, un « Nouveau Moyen-Orient » émergera. Et ce nouvel ordre sera lucratif. Graham a explicitement lié le sort de l'Iran et du Venezuela, deux pays qui détiennent ensemble 31 % des réserves mondiales de pétrole. « Nous allons avoir un partenariat avec 31 % des réserves connues », a-t-il déclaré, qualifiant l'opération de « bon investissement » et de « cauchemar pour la Chine ».

Pourquoi cette déclaration est un séisme géopolitique

Les mots de Graham brisent un tabou. Ils confirment ce que Téhéran ne cesse de dénoncer : la volonté américaine de prendre le contrôle des ressources pétrolières iraniennes. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaeil Baghaei, a réagi immédiatement, accusant Washington de chercher à « partitionner » son pays pour s'approprier illégalement ses richesses. Pour l'Iran, le discours sur la menace nucléaire n'est qu'un paravent masquant des appétits économiques.

Le décryptage d'un lobbying efficace

Comment en est-on arrivé là ? L'influence de Lindsey Graham au Congrès est centrale. Proche d'Israël et du Mossad, il a multiplié les allers-retours à Tel-Aviv avant l'escalade. Selon le Wall Street Journal, il aurait même « coaché » Benyamin Netanyahou pour convaincre Donald Trump d'agir. Les renseignements présentés par le Premier ministre israélien auraient finalement « persuadé » le président américain de lancer les frappes conjointes du 28 février. Graham ne se contente pas de soutenir la guerre, il en a été un architecte discret mais déterminant.

Un Nouveau Moyen-Orient sous contrôle américain

Le projet est clair : renverser le régime iranien et remodeler la région. Graham appelle d'ailleurs les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite à frapper Téhéran aux côtés de Washington. L'objectif affiché est de sécuriser le détroit d'Ormuz, passage stratégique pour les hydrocarbures mondiaux. Personne, dit-il, ne devra plus menacer les États-Unis dans cette zone. Derrière le vocabulaire sécuritaire, c'est bien la mainmise sur les flux énergétiques qui est visée.

Les conséquences immédiates et futures de l'escalade

À court terme, la guerre a déjà des effets concrets. Le prix du baril a dépassé les 100 dollars. La production pétrolière et gazière est perturbée, les pétroliers sont bloqués, l'espace aérien du Golfe est fermé. Les frappes iraniennes de représailles contre des pays hébergeant des bases américaines ont commencé. À long terme, si le scénario de Graham se réalise, c'est un basculement complet de l'équilibre mondial qui s'annonce. Le contrôle de près d'un tiers des réserves pétrolières connues donnerait aux États-Unis et à leurs alliés un levier économique et stratégique sans précédent, au détriment de puissances comme la Chine.

Lindsey Graham, vétéran des interventions ayant déstabilisé l'Irak, la Syrie et la Libye, promet la paix et la prospérité. L'histoire récente de ces pays raconte pourtant une tout autre réalité, faite de chaos, de crises humanitaires et de migrations massives.

Alors que les frappes s'intensifient et que le prix du pétrole flambe, une question obsédante demeure : cette guerre est-elle vraiment menée pour la sécurité ou pour le contrôle des dernières grandes réserves d'hydrocarbures de la planète ?

