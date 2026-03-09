-
© Camer.be : Toto Jacques
- 09 Mar 2026 14:28:57
- 761
-
CAMEROUN :: Nkongsamba : un gardien de la paix tué par sa femme le jour du 8 mars :: CAMEROON
Un drame conjugal a frappé Nkongsamba en plein cœur des commémorations de la Journée internationale des droits des femmes. Le 8 mars, Mathurin Bengono, gardien de la paix principal en service au commissariat de sécurité publique de Nkongsamba 3ᵉ, a été mortellement poignardé par son épouse. Le contraste entre la symbolique de la date et la tragédie est saisissant.
Ce que l'on sait du drame
Les faits se sont déroulés dans la soirée du 8 mars. Selon plusieurs sources concordantes, une violente dispute conjugale a éclaté entre Mathurin Bengono et sa femme. Le motif : une suspicion d'infidélité. Au cours de l'altercation, l'épouse aurait saisi un couteau et porté un coup à son mari. La lame a atteint le cœur. Le décès a été instantané. La dépouille du fonctionnaire de police a été déposée à la morgue de l'hôpital de Nkongsamba.
Pourquoi ce jour amplifie la portée du fait divers
Le drame de Nkongsamba intervient dans un contexte particulièrement symbolique. Le 8 mars, le Cameroun et la communauté internationale célèbrent la Journée internationale des droits des femmes. Cette coïncidence temporelle transforme un fait divers tragique en un symbole des dérives possibles au sein du couple. Elle rappelle que les violences conjugales ne connaissent ni jour, ni statut social, ni profession.
Le mécanisme d'une escalade mortelle
Comment une dispute conjugale peut-elle dégénérer en féminicide inversé ? Les premiers éléments indiquent une escalade verbale rapide, nourrie par la jalousie. Dans un contexte de tensions accumulées, l'accès à une arme blanche a transformé l'affrontement en drame absolu. Le geste fatal, décrit comme unique et désespéré, pose la question de la gestion des conflits dans l'intimité. La victime, gardien de la paix, était pourtant censée incarner l'autorité et la maîtrise, y compris dans sa sphère privée.
Un débat relancé sur les violences au sein des couples
Au-delà de l'émotion légitime, ce drame de Nkongsamba relance le débat sur les violences conjugales au Cameroun. Il met en lumière une réalité souvent tue : les conflits au sein du couple peuvent toucher tous les foyers, et leur issue peut être fatale. L'absence de mécanismes de médiation accessibles, la difficulté à désamorcer les crises avant qu'elles ne dégénèrent, sont pointées du doigt. Ce drame montre aussi que les hommes peuvent être victimes de violences conjugales mortelles, un angle souvent sous-estimé dans les politiques publiques.
Quelles conséquences pour la prévention ?
À court terme, l'enquête devra déterminer les circonstances exactes et le degré de responsabilité pénale de l'épouse. La qualification retenue (meurtre, violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner) aura un impact judiciaire important. À long terme, ce drame interpelle les autorités et la société civile sur l'urgence de renforcer les dispositifs d'écoute et de médiation familiale. Il souligne la nécessité d'éduquer dès le plus jeune âge à la gestion non violente des conflits et au respect mutuel dans le couple.
Au milieu des célébrations du 8 mars, une famille est brisée, un enfant a perdu son père, une femme est derrière les barreaux. La Journée des droits des femmes, censée être un jour de lutte et de progrès, se teinte cette année à Nkongsamba d'une couleur sombre.
Comment une société peut-elle prévenir de tels drames quand la violence semble parfois être la seule issue aux conflits intimes ?
