CAMEROUN :: JIF 2026 : Zoom sur Virginie Simone NGAH, Pleg et 2è adjointe au Maire de Yaoundé 6 :: CAMEROON

Saisissant l’occasion de cette 41ème Journée Internationale de la Femme, la rédaction de Camer.be braque ses projecteurs sur un membre de premier rang de l'exécutif communal de Yaoundé 6 : Virginie Simone. NGAH. Sa valeur intrinsèque est d'une solidité d'acier : elle Professeure des lycées d'enseignement secondaire général, diplomée en Lettres Modernes Françaises de l'Ecole Normale Supérieure de Yaoundé. Il s'agit donc d'une haute fonctionnaire de l'Education. À toutes fins utiles.

Entre arcanes politiques, diplomatie académique et gardienne des traditions, Virginie Simone NGAH de dessine les contours d'une féminité conquérante dont l'action dépasse largement les frontières de l'arrondissement.

Deuxième Adjointe au maire de la commune de Yaoundé 6, et présidente de la section de l'Organisation des Femmes du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais ( OFRDPC ) du Mfoundi VI, elle a su transformer sa passion pour la transmission en un levier de développement local et international.

Son aura, reconnue par-delà le Triangle national, lui vaut des distinctions honorifiques prestigieuses : Ambassadrice Honoraire de l’Éducation et de la Culture du Technofest Institute of Technology en Belgique et Ambassadrice Credo Engineering pour la prestigieuse Université d’Harvard. Pourtant, c’est sur le terrain de la solidarité et d'une société plus forte et empathique, que son cœur bat le plus fort. En sa qualité de Coordinatrice régionale du réseau More Women in Politics et Présidente fondatrice des Golden Ladies, elle s'est fixé un défi d'une sacralité qui marquera le temps : contribuer activement à l'autonomisation de toutes les femmes camerounaises.

Cette notable de la grande Chefferie Mvog Ekusu Mbala, qui concilie avec brio modernité et héritage ancestral, s'adresse d'ailleurs avec ferveur à la jeune génération qu'elle exhorte à croire en son potentiel : « Jeunes filles camerounaises, vous avez le pouvoir de changer votre avenir ! Croyez en vous, investissez dans votre éducation et n'ayez pas peur de rêver grand. Vous êtes capables de faire une différence dans votre communauté et dans le monde ! ». Virginie Simone NGAH reste une véritable icône de proximité qui prouve, par l'exemple, que l'excellence n'a pas de frontières lorsqu'elle est mise au service du bien commun.

Une fleur à Virginie Simone NGAH, dont le petit nom sur sa page Facebook est " La Fleur de Dieu ". Que cette fleur de Dieu continue à illuminer et égayer les coeurs pour une société camerounaise forte et prospère !

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp