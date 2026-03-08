MONDE ENTIER :: Journée internationale des droits de la femme : Femmes et pouvoirs :: WORLD

Elles sont onze. Un club sélect de 11 femmes élues à la tête de leur pays respectif, sur les 191 pays membres de l'ONU, à marcher dans les traces des Margaret Thatcher, Indira Gandhi ou Golda Meir...

Il y eut un début: le droit de vote des femmes, que la Nouvelle-Zélande a été la première à accorder, en 1893. Il faudra cependant attendre 1960 pour qu'une femme soit élue première ministre, Sirimavo Bandaranaike, au Sri Lanka, et 1980, pour qu'une autre, Vigdis Finnbogadottir, en Islande, devienne présidente par les urnes.

Sri Lanka : Sirimavo Bandaranaike, première ministre (1960-1965, 1970-1977 et 1994-2000).

Elle est la conjointe de Salomom Badarankaike, assassiné en 1959 lorsqu'il était premier ministre. Elle quitte définitivement le pouvoir à 84 ans, à la demande de sa fille, la présidente Chandrika Kumaratunga, deux mois avant l'échéance.

Inde: Indira Gandhi, première ministre (1967-1984).

Elle est assassinée en cours de son mandat. Elle est la fille de Nehru, premier ministre indien.

Israël: Golda Meir, première ministre (1969-1974)

Argentine: Isabel Peron, présidente (1974-1976).

Elle succède à son mari, Juan Peron, à sa mort, sans toutefois être élue, puis est renversée.

Grande-Bretagne: Margaret Thatcher, première ministre (1979-1990)

Islande: Vigdis Finnbogadottir, présidente (1980-1992)

Norvège: Gro Harlem Brundtland, première ministre (1981-1996)

Irlande: Mary Robinson, présidente (1988-1997)

Pakistan: Benazir Bhutto, première ministre (1988-1990, 1993-1996). Première femme à diriger un pays musulman, est la fille de l'ex-premier ministre Ali Bhutto, qui a été exécuté dans sa prison le 4 avril 1979.

Bangladesh: Khaleda Zia, première ministre (1991-1996).

Elle est l'épouse de l'ex-président Ziaur Rahman, qui a été assassiné le 30 mai 1981 à Chittagong, (Bangladesh.

France: Edith Cresson, première ministre (1991-1992).

Sous la présidence de François Mitterrand, elle est plusieurs fois ministre : de l’Agriculture (1981-1983, première femme à ce poste, ce qui suscite de nombreuses réticences dans la profession), du Commerce extérieur et du Tourisme (1983-1984), du Redéploiement industriel et du Commerce extérieur (1984-1986), des Affaires européennes (1988-1990).

Elle est nommée Première ministre en 1991, devenant la première femme chef de gouvernement en France.

Turquie: Tansu Ciller, première ministre (1993-1996).

Elle est la première et la seule femme à avoir exercé la charge de Premier ministre dans ce pays.

Sri Lanka: Chandrika Kumaratunga, présidente (1994-2005).

Sa mère, Sirimavo Bandaranaike, et son père, Salomom Badarankaike, ont tous les deux été premiers ministres du pays. Son père a été assassiné.

Bangladesh: Hasina Wajed, première ministre (1996-2001)

Elle est la fille du fondateur et premier chef d'État du pays, Mujibur Rahman, assassiné en 1975.

Panama: Mireya Moscoso, présidente (1999-2004).

Elle fut Présidente de la république du Panama du 1er septembre 1999 au 1er septembre 2004

Indonésie: Megawati Sukarnoputri, présidente (2001-2004).

Elle est la fille de l'ex-président Sukarno, considéré comme le père de l'indépendance.

Sénégal: Mame Madior Boye, première ministre (2001-2002). Elle est une ancienne Première ministre, la première femme à avoir exercé cette fonction au Sénégal.

Angela Merkel, chancelière allemande

Celle que l'ex-chancelier Helmut Kohl surnommait « la gamine » a fait du chemin depuis son entrée en politique. À 51 ans, Angela Merkel est devenue la première femme, mais aussi la première personne issue de l'Allemagne de l'Est, à diriger le pays unifié. Si son parti a connu en septembre 2005 l'une des pires performances de son histoire, cette conservatrice a, depuis, atteint des sommets de popularité. Elle fut chancelière fédérale d'Allemagne du 22 novembre 2005 au 8 décembre 2021.

Khaleda Zia, première ministre du Bangladesh

Comme bien des femmes à la tête d'un gouvernement en Asie, Khaleda Zia voit son destin politique s'amorcer grâce à sa parenté avec un leader assassiné. Depuis le début des années 1990, son ennemie jurée - une autre femme - et elle se livrent une dispute sans relâche pour le pouvoir. C'est le combat de celles qu'on a surnommées « la veuve » et « l'orpheline »... Veuve du président de la République assassiné Ziaur Rahman, elle est à la tête du Parti nationaliste du Bangladesh (BNP) de 1984 à sa mort en 2025. Elle est Premier ministre du Bangladesh de 1991 à 1996, puis de 2001 à 2006 ; elle est la première femme à occuper cette fonction.

Michelle Bachelet, présidente du Chili

« Qui aurait pensé, il y a vingt, dix ou cinq ans que le Chili élirait un jour une femme? », demande à la foule Michelle Bachelet. La candidate de la coalition de centre gauche vient toute juste de battre son rival de droite au deuxième tour de l'élection présidentielle de janvier 2006. Du coup, à 54 ans, elle devient la première présidente élue au suffrage universel de toute l'Amérique du Sud.

Tarja Halonen, présidente de la Finlande

« Il y a six ans, j'étais la première présidente [de la Finlande], cette fois, je suis la première présidente réélue », s'est exclamée Tarja Halonen lors de sa reconduction à la tête de l'État, en janvier 2006. Perçue comme une femme simple, proche de ses concitoyens, cette sociale-démocrate de 62 ans se définit comme la « présidente de tous ».

Mary McAleese, présidente de l'Irlande

En accédant à la présidence de la République irlandaise, Mary McAleese est devenue la deuxième femme élue à ce poste et la première originaire de la province britannique d'Irlande du Nord. Elle est présidente d'Irlande du 11 novembre 1997 au 11 novembre 2011.

Vaira Vike-Freiberga, présidente de la Lettonie

Née à Riga en 1937, Vaira Vike-Freiberga a passé l'essentiel de son existence au Canada. Quelques mois après son retour en Lettonie, elle est devenue en 1999, à la grande surprise de ses concitoyens, la présidente du pays.

La Libérienne Ellen Johnson-Sirleaf

Elle est officiellement devenue, en janvier 2006, la première femme du continent africain à présider les destinées de son pays. Sur la scène politique depuis trois décennies, l'économiste au curriculum vitae impressionnant a facilement remporté la victoire contre un adversaire vedette. Signe de l'espoir qu'elle suscite, plusieurs dignitaires étrangers ont assisté à l'assermentation de cette grand-mère de 87 ans en 2026, appelée « Mom » par ses partisans, mais qui se fait aussi surnommer « la Dame de fer africaine ». Elle fut présidente de la République du Libéria, du 16 janvier 2006 au 22 janvier 2018.

Luisa Diogo, première ministre du Mozambique

En 2004, Luisa Diogo devient, à 45 ans, la première femme nommée première ministre dans l'histoire du Mozambique. L'année suivante, le magazine Forbes la hisse au 96e rang des femmes les plus puissantes du monde. Elle est Première ministre du Mozambique de 2004 à 2010.

Helen Clark, première ministre de la Nouvelle-Zélande

Le premier pays à avoir accordé le droit de vote aux femmes a une femme à sa tête: la travailliste Helen Clark, qui a aussi été la première femme à siéger au Parlement néo-zélandais, il y a un quart de siècle

Gloria Macapagal-Arroyo

Fille d'un ancien président des Philippines, Gloria Macapagal-Arroyo est la deuxième femme à avoir accédé à la présidence de son pays. Catholique convaincue, elle a placé sa présidence sous le signe de Dieu et des valeurs morales. L'économiste formée aux États-Unis a soulevé des espoirs immenses en arrivant au pouvoir de ce pays miné par la corruption et aux prises avec une crise économique. Mais le bilan de cette politicienne pro-américaine et mère de trois enfants s'est révélé décevant. Elle est la première femme vice-présidente, du 30 juin 1998 au 20 janvier 2001, et elle est aussi la deuxième femme présidente des Philippines, du 20 janvier 2001 au 30 juin 2010. Elle est députée de Pampanga depuis le 30 juin 2010.

Maria do Carmo Silveira, première ministre de São Tomé et Principe

En juin 2005, le président saotoméen, Fradique de Menezes, fait de Maria do Carmo Silveira sa première ministre. Sa nomination suit une énième crise politique dans le pays, une situation qui découle notamment de l'absence de majorité parlementaire stable et des nombreux scandales politico-financiers. Elle exerce conjointement les fonctions de Première ministre et de ministre des Finances du 8 juin 2005 au 21 avril 2006, après avoir été gouverneure de la Banque centrale de son pays entre 1999 et 2005. Elle est de nouveau gouverneure de 2011 à 2016.

Elle est nommée fin 2016 par le gouvernement secrétaire exécutive de la Communauté des pays de langue portugaise. Poste qu'elle occupe jusqu'en décembre 2018

