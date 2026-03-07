CAMEROUN :: IL ÉTAIT PARTI DE DOUALA, VIVANT, POUR YAOUNDÉ. IL EST REVENU A DOUALA DANS UN CERCUEIL... :: CAMEROON

Il plaçait le Cameroun au-dessus des ethnies et ne supportait pas le tribalisme.

Pour la présidentielle d'octobre 2025, il avait soutenu tour à tour Maurice Kamto et Issa Chiroma face au pouvoir en place .

Il s'était levé pour la défense de grandes causes nationales : la démocratie, la justice et le développement de la nation . Anicet Ekane parlait avec la conviction de ceux qui croient que la démocratie et la vérité méritent d'être défendues. Avec un courage rare, il avait soutenu la victoire contestée de Issa Tchiroma au terme de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Parce qu'il refusait de taire ce qu'il pensait juste .

Ceux qui ne partageaient pas son engagement l'ont mis aux arrêts et lui ont enlevé son appareil respiratoire . C'était l'enlèvement de son souffle de vie. Parce son appareil respiratoire lui permettait de vivre. Il est mort en détention dans ces conditions donc !

- Mort de la haine.

- Mort du mépris de la dignité

humaine

- Mort de l'intolérance et de

la cruauté froide des

hommes.

- Mort en luttant pour un Cameroun libre et démocratique.

Monsieur Ekane Anicet est tombé les armes à la main pour un pays qu'il aimait profondément.

Va Monsieur Ekane, nous avons vu ton coeur bienveillant et ton courage. Nous avons vu ton sacrifice et ton amour pour ce Cameroun que tu portais dans le cœur.

Ton souffle s'est certes éteint, mais la flamme de ton engagement ne s'éteindra jamais. Elle restera allumée dans les cœurs des millions de Camerounais qui refusent l'injustice.

Va brave combattant .

Que la lumière des ancêtres éclaire ton passage vers l'éternité.

A sa famille biologique et à sa famille politique, j'adresse ma compassion profonde et mes pensées solidaires dans cette épreuve douloureuse.

