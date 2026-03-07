CAMEROUN :: Festivités du 08 Mars 2026 : La mairesse Bleue Régine Tsoungui électrise Akongo Labelle :: CAMEROON

Le 03 mars 2026, la localité d'Akongo Labelle dans le département du Nyong-et-So'o, région du Centre, a accueil la cérémonie de lancement officiel des activités relatives à la 41ème édition de la Journée Internationale des Droits de la Femme ( JIF).

Soucieuse d'associer toutes les filles et femmes de sa commune à cet événement dédié aux droits de de la femme, la mairesse de Ngomedzap, Bleue Régine TSOUNGUI épouse OBAMA, est allée allumer la flamme de l'amour à Akongo Labelle, localité enclavée, et située à 40 kilomètres de Ngomedzap.

L'édile de Ngomedzap a tenu à faire connaître aux filles et femmes d'Akongo Labelle, toute la considération et l'estime qu'elle a pour elles. Aussi a-t-elle mis tout son coeur dans le lancement officiel des activités du 08 Mars 2026, à Akongo Labelle, à cause de la pénibilité des déplacements de cette localité, pour Ngomedzap. Et pour exorciser cette tendance quasi pathologique qui canalise l'attention des femmes vers le pagne et autres agapes, plusieurs ateliers et causeries éducatives ont été organisés au bénéfice des femmes d'Akongo Labelle. Prenant le lutrin, Marie Lucie FOUDA NDI la présidente des réseaux des femmes et associations, a indiqué les activités menées, dont des ateliers de formation et des causeries éducatives. Les ateliers de formation ont consisté en la formation en fumage du poisson, du poulet et du porc ; la gestion des ordures ménagères ; la fabrication ; la fabrication des intrants agricoles l'entretien des latrines. Les causeries éducatives ont, elles, porté sur la connaissance des droits de la femme ; la santé reproductive ; la prise en main de la femme pour son autonomie financière ; la vaccination, la santé de l'enfant, l'hygiène corporelle des femmes, mais aussi et surtout un exposé sur le Programme d'Accélération de la Transformation Numérique au Cameroun ( PATNUC ).

Marie Lucie FOUDA NDI a eu la dent particulièrement dure contre les violences faites aux femmes, et notamment l'exploitation de la jeune fille. Elle a enfin plaidé pour une prise en compte de la femme, pour un développement inclusif et harmonieux de la société, dans un contexte où l'égalité des sexes et l'accès à la justice pour les femmes, se posent avec acuité, pertinence et persistance. Un appel a été lancé pour la création d'un marché périodique ( hebdomadaire) à Akongo Labelle, afin de permettre aux cultivateurs d'écouler leurs produits. Et la présidente des réseaux et associations des femmes de dire toute sa gratitude à l'endroit de la mairesse de Ngomedzap, pour avoir offert le pagne du 08 Mars 2026 aux femmes d'Akongo Labelle, mais aussi de les avoir encadrées par de précieux ateliers de formation.

Cheffe d'orchestre de cette cérémonie officielle de lancement des activités du 08 Mars 2026, la mairesse de Ngomedzap, Bleue Régine TSOUNGUI épouse OBAMA a exhorté les familles à ne pas stigmatiser la jeune fille après une grossesse, mais plutôt de l'encadrer pour qu'elle retourne à l'école.

" Akongo est une localité assez éloignée du chef-lieu, à près de 40 kilomètres. Le souhait des populations d'ici est de voir leur localité érigée en arrondissement. Les femmes avaient besoin d'être encadrées. C'est la raison pour laquelle nous sommes venues communier avec elles sur le terrain", dira Bleue Régine TSOUNGUI épouse OBAMA. Et de préciser que " chaque année, la sous-préfecture choisit une localité pour accueillir le lancement officiel des activités du 08 Mars, et c'est Akongo Labelle qui est l'élue de certe année."

La représentante du sous-préfet de Ngomedzap a appelé à la cessation des violences faites aux femmes, et lancé à l'endroit des hommes : " aimez-nous ; donnez-nous l'argent et nous serons soumises. Même le dénigrement est une violence. Ne nous tuez pas pour payer 52 mille." Une allusion au mari assassin d'une enseignante de Douala.

La cérémonie a été agrémentée par des sketchs , des interprétations diverses, le défilé des reines de beauté, et une parade générale des femmes. La foire agricole a aussi été un grand moment de cette cérémonie. La mairesse de Ngomedzap, en compagnie de la représentante du sous-préfet et des autres officiels, dont une conseillère régionale du Centre, à faire le tour des stands, et apprécié le savoir-faire des femmes. Des matchs de football féminin ont mis la clé sous le paillasson.

Rendez-vous a été pris pour le dimanche, 08 Mars 2026, à la place des fêtes de Ngomedzap, pour l'apothéose.

