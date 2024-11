Top 10 des milliardaires d'Afrique francophone : le Cameroun domine le classement 2024 :: AFRICA

Le classement Forbes 2024 des plus grandes fortunes d'Afrique francophone révèle une domination camerounaise. Découvrez le palmarès des hommes d'affaires les plus influents du continent.

Le dernier classement Forbes des milliardaires d'Afrique francophone a réservé quelques surprises. En effet, le Cameroun s'impose comme le pays le plus représenté dans ce palmarès 2024, avec pas moins de cinq de ses ressortissants figurant parmi les dix premières places.

En tête de ce classement, on retrouve Baba Danpullo avec une fortune estimée à 940 millions de dollars. Cet entrepreneur camerounais a bâti sa fortune dans l'immobilier, l'agro-industrie et la logistique. Il est suivi de près par Paul Fokam Kammogne et Samuel Foyou, deux autres personnalités camerounaises qui ont fait fortune dans des secteurs variés comme la banque, la finance, l'industrie et les boissons.

Le Cameroun devance ainsi des pays comme la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo, qui comptent également plusieurs milliardaires dans ce classement. Jean Kacou Diagou (Côte d'Ivoire), Colin Muketé (Cameroun), Ylias Akbaraly (Madagascar) et la famille Rawji (RDC) font partie des autres grands noms de ce palmarès.

Ce classement met en évidence la diversité des secteurs d'activité dans lesquels ces hommes d'affaires ont réussi à faire fortune. De l'immobilier aux télécommunications en passant par l'agro-industrie, ces entrepreneurs incarnent la dynamique économique de l'Afrique francophone.