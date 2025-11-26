-
CAMEROUN :: Concours EMIA:le MINDEF aux côtés des candidats lors des épreuves sportives et visites médicales :: CAMEROON
Le Ministre Délégué à la Présidence chargé de la Défense, Beti Assomo Joseph, a conduit ce mardi 25 novembre 2025 une visite d’inspection dédiée aux visites médicales sommaires et aux épreuves sportives du concours d’entrée à la 42ᵉ promotion de l’École Militaire Interarmées (EMIA).
Contrôles médicaux intensifs
Sur le site des examens médicaux, le MINDEF a suivi les différentes étapes du processus auxquelles sont soumis les candidats : identification, prise des paramètres physiques (poids, taille, tension), examens d’odonto-stomatologie, de la vue et d’audiométrie.
Environ 300 postulants sont examinés quotidiennement. Seuls ceux répondant aux normes cliniques requises sont autorisés à poursuivre les épreuves sportives.
Évaluations sportives exigeantes
La délégation s’est ensuite rendue sur le site des tests physiques, où le Ministre a pu apprécier la qualité de l’encadrement ainsi que la détermination des aspirants Élèves Officiers d’Active. Les candidats y subissent notamment :
* tractions à la barre fixe,
* sprint de 100 m,
* lancer de poids,
* test Luc léger.
Ces épreuves mesurent leur endurance, leur capacité respiratoire et leur résistance, critères essentiels pour intégrer la formation militaire.
Transparence et rigueur rappelées
Joseph BETI ASSOMO a félicité les équipes médicales et sportives pour leur professionnalisme. Il a réaffirmé l’importance de l’équité, de la transparence et de la rigueur dans toutes les étapes du recrutement au sein des Forces de Défense.
Encouragements aux candidats
Aux aspirants, il a rappelé l’importance de la discipline, de la persévérance et du dépassement de soi, avant de leur souhaiter bonne chance pour la suite du concours.
