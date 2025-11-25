CAMEROUN :: Lynchage Évité à Nkongsamba : Une Rumeur de Sorcellerie Dégénère en Vindicte Populaire :: CAMEROON

Une scène d’une extrême gravité, illustrant la violence latente de la justice populaire, s’est déroulée ce lundi dans le quartier Ekangte-Mbeng à Nkongsamba. Une mère de famille a été la cible d’une tentative de lynchage par une foule en colère, après avoir été accusée d’un acte surnaturel totalement infondé : la transformation d'enfants en poules. L'incident, d’une rapidité déconcertante, rappelle l’urgence de lutter contre les fausses accusations de sorcellerie et la propagation incontrôlée des rumeurs.

Les faits, d’une absurdité déconcertante, ont révélé la fragilité de la paix sociale dans la localité. De retour des champs, la dame laisse tomber un sachet en plastique et demande à un enfant de passage de le ramasser. Un observateur, perdant de vue les enfants un court instant, affirme ensuite avoir aperçu des volailles à leur place. C’est sur cette base fragile, et un simple malentendu, qu'il déclenche l'alerte, criant que les enfants auraient été mystiquement transformés. En quelques minutes, la rumeur, alimentée par des croyances profondément ancrées, se propage dans le quartier, mobilisant des dizaines de personnes déterminées à se faire justice elles-mêmes.

Prise à partie avec une violence inouïe, la mère de famille n'a dû sa survie qu'à l'intervention rapide et courageuse des forces de l'ordre. Les gendarmes et les sapeurs-pompiers d’Ekangte ont dû déployer d'importants efforts pour la soustraire à la vindicte populaire et la mettre en sécurité. Une fois le calme rétabli, les vérifications ont permis d’établir la vérité de manière limpide : aucun enfant n’avait disparu et aucune transformation mystique n’avait évidemment eu lieu. Il s'agissait d'une rumeur infondée qui a failli coûter la vie à une innocente.

Cet événement dramatique à Nkongsamba est symptomatique d'un problème plus large au Cameroun et dans plusieurs régions d'Afrique : la tendance à la justice populaire face à des accusations de sorcellerie. Cette méthode illégale contourne l'État de droit et met en péril la vie de citoyens innocents.

Le climat de tension extrême qui a entouré la brigade d’Ekangte, malgré l'établissement de la vérité, souligne l’emprise des croyances irrationnelles et la facilité avec laquelle une simple erreur d'observation peut entraîner une violence collective incontrôlable. Il est crucial d'intensifier les efforts de sensibilisation et de rappeler que les crimes, réels ou supposés, doivent être traités par la loi, et non par la fureur de la foule.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp