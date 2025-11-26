Camer.be
Région de l'Ouest: Une randonnée touristique annoncée à Bangoulap du 28 au 30 novembre 2025
Région de l'Ouest: Une randonnée touristique annoncée à Bangoulap du 28 au 30 novembre 2025

Bangoulap accueille les randonneurs du monde entier pour la 11ᵉ édition de Bangoulap Tour, qui se tiendra du 28 au 30 novembre 2025 sous le thème : « Le numérique et l’IA au cœur de la valorisation du patrimoine local ».

Le parrainage de cette 11ème édition par l’Union européenne et l’UNESCO marque une étape décisive pour cet événement culturel et touristique, dont l’ambition est de contribuer à sortir l’Afrique de la pauvreté grâce aux opportunités offertes par le numérique et l’intelligence artificielle.

 Bangoulap Tour, c’est bien plus qu’une randonnée. 

C’est un rendez-vous artistique et culturel majeur, rythmé par des animations variées, des performances, des échanges et la présence de nombreuses personnalités qui ont déjà confirmé leur participation. Ensemble, nous parcourrons les collines verdoyantes de Bangoulap, tout en découvrant la richesse vestimentaire, culinaire et traditionnelle des peuples du Ndé.

