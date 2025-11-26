Camer.be
Akere Muna : Révélations Choc sur l'« Empire d'Or Volé » du Cameroun
CAMEROUN :: SOCIETE

Akere Muna : Révélations Choc sur l'« Empire d'Or Volé » du Cameroun :: CAMEROON

L'ancien candidat à la présidentielle et figure de proue de la lutte anticorruption, Akere Muna, a soulevé une alerte retentissante concernant le pillage systématique de l'or camerounais. Dans un rapport détaillé publié en ligne, Muna a exposé des discrépances choquantes entre les chiffres d'exportation de l'or déclarés par le Cameroun et les montants d'importation enregistrés par Dubaï. Cet écart colossal met en lumière un vaste réseau de fraude, de sous-facturation et de corruption de haut niveau qui siphonnerait la richesse du pays.

Selon les révélations d'Akere Muna, le Cameroun a officiellement déclaré seulement 0,8 million de dollars d'exportations d'or vers les Émirats arabes unis (EAU) sur la période 2019–2020. Cependant, pour la même période, Dubaï, la plaque tournante du commerce d'or, a enregistré des importations d'or en provenance du Cameroun s'élevant à 340 millions de dollars. Cet écart sidérant, représentant plus de 400 fois le montant déclaré par Yaoundé, ne peut être attribué à une simple erreur statistique. Il constitue, d'après Muna, une preuve accablante d'un système criminel organisé pour voler les ressources nationales.

Le croisé de la transparence établit un parallèle direct avec le scandale de corruption de Glencore, avertissant que le Cameroun est toujours profondément englué dans des pratiques opaques. La suspension du pays de l'Initiative pour la Transparence des Industries Extractives (ITIE) est, selon lui, un indicateur clair de l'échec de la gouvernance économique. Qu'il s'agisse des champs aurifères ou des plateformes pétrolières offshore, Muna affirme qu'une véritable « machine de capture de l'État » continue de dépouiller les Camerounais de ressources qui devraient être utilisées pour améliorer leurs conditions de vie.

Cette nouvelle dénonciation met en évidence l'urgence d'une lutte pour la transparence. Le siphonnage de la richesse nationale à cette échelle non seulement prive l'État de recettes fiscales vitales, mais mine également la crédibilité du pays sur la scène internationale. Akere Muna conclut son rapport en soulignant que le combat contre l'opacité des pratiques extractives est loin d'être terminé, exigeant une mobilisation accrue contre ceux qui profitent de cette économie de l'ombre pour leur enrichissement personnel.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Cameroun #AkereMuna #OrVole #Corruption #ITIE #Transparence #Dubai

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

Akere Muna : Révélations Choc sur l'« Empire d'Or Volé » du Cameroun
Lynchage Évité à Nkongsamba : Une Rumeur de Sorcellerie Dégénère en Vindicte Populaire
Le rôle de l’IA dans la recherche sur la performance footballistique
Cas de décès suite à des fautes professionnelles dans les hôpitaux: Shanda Tonme interpelle Manaouda
Concours ENAM 2025 : Décryptage des Chiffres et Mythe de l'Injustice face au Mérite Républicain
Affaire Mgr Bala et Martinez Zogo:Savom Martin Cité à la Barre, Vers la Révélation d'un Même Réseau?
Effondrement du Pont à Mbangassina:L'Incivisme des Gros Porteurs Dévastateur pour les Infrastructures
Super Heli : Entrez dans la ZONE DE VOL et tentez de remporter 320 000 XAF !
ENAM : Le Temple de la Corruption où la Méritocratie est Vendue 30 Millions FCFA
Affaire Martinez Zogo : 3 Ans Après, Le Procès Patine et La Justice Croupit au Cameroun
21 novembre 2016- 21 novembre 2025: Il y a 9 ans, la coffin revolution à Bamenda
Festival ANGARA BINGA Bé NNAM : Trois jours pour célébrer le génie féminin à Odza
Devenez Rédacteur

Les + récents

00:44
Violences Post-Électorales : Le Bilan Officiel de Paul Atanga Nji Contesté par l'ONU et HRW

Violences Post-Électorales : Le Bilan Officiel de Paul Atanga Nji Contesté par l'ONU et HRW
00:23
Akere Muna : Révélations Choc sur l'« Empire d'Or Volé » du Cameroun

Akere Muna : Révélations Choc sur l'« Empire d'Or Volé » du Cameroun
00:01
Détention d’Anicet Ekane : L’Opposant Privé d’Extracteur d’Oxygène, Sa Santé Dégringole

Détention d’Anicet Ekane : L’Opposant Privé d’Extracteur d’Oxygène, Sa Santé Dégringole
22:55
À Paris, un comité scientifique s’enthousiasme pour l’innovation médicale e-same

À Paris, un comité scientifique s’enthousiasme pour l’innovation médicale e-same
21:46
Blé Goudé : Nady Bamba derrière la brouille avec Gbagbo et la mainmise sur le PPA-CI

Blé Goudé : Nady Bamba derrière la brouille avec Gbagbo et la mainmise sur le PPA-CI

SOCIETE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris
EFFIMERKET LANCEMENT en présence de la députe DIOP DIEYNABA
Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...

évènement

Vidéo

Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !

L'actualité en vidéo