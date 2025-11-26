Akere Muna : Révélations Choc sur l'« Empire d'Or Volé » du Cameroun :: CAMEROON

L'ancien candidat à la présidentielle et figure de proue de la lutte anticorruption, Akere Muna, a soulevé une alerte retentissante concernant le pillage systématique de l'or camerounais. Dans un rapport détaillé publié en ligne, Muna a exposé des discrépances choquantes entre les chiffres d'exportation de l'or déclarés par le Cameroun et les montants d'importation enregistrés par Dubaï. Cet écart colossal met en lumière un vaste réseau de fraude, de sous-facturation et de corruption de haut niveau qui siphonnerait la richesse du pays.

Selon les révélations d'Akere Muna, le Cameroun a officiellement déclaré seulement 0,8 million de dollars d'exportations d'or vers les Émirats arabes unis (EAU) sur la période 2019–2020. Cependant, pour la même période, Dubaï, la plaque tournante du commerce d'or, a enregistré des importations d'or en provenance du Cameroun s'élevant à 340 millions de dollars. Cet écart sidérant, représentant plus de 400 fois le montant déclaré par Yaoundé, ne peut être attribué à une simple erreur statistique. Il constitue, d'après Muna, une preuve accablante d'un système criminel organisé pour voler les ressources nationales.

Le croisé de la transparence établit un parallèle direct avec le scandale de corruption de Glencore, avertissant que le Cameroun est toujours profondément englué dans des pratiques opaques. La suspension du pays de l'Initiative pour la Transparence des Industries Extractives (ITIE) est, selon lui, un indicateur clair de l'échec de la gouvernance économique. Qu'il s'agisse des champs aurifères ou des plateformes pétrolières offshore, Muna affirme qu'une véritable « machine de capture de l'État » continue de dépouiller les Camerounais de ressources qui devraient être utilisées pour améliorer leurs conditions de vie.

Cette nouvelle dénonciation met en évidence l'urgence d'une lutte pour la transparence. Le siphonnage de la richesse nationale à cette échelle non seulement prive l'État de recettes fiscales vitales, mais mine également la crédibilité du pays sur la scène internationale. Akere Muna conclut son rapport en soulignant que le combat contre l'opacité des pratiques extractives est loin d'être terminé, exigeant une mobilisation accrue contre ceux qui profitent de cette économie de l'ombre pour leur enrichissement personnel.

