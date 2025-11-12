CAMEROUN :: Post-élection : la sécurité de Douala évaluée par le MINAT, la manipulation des mineurs dénoncée :: CAMEROON

La ville de Douala, capitale économique du Cameroun et épicentre des récentes manifestations post-électorales, a été au centre de l'attention ministérielle ce 12 novembre 2025. Sur instruction du Président Paul Biya, le Ministre de l'Administration Territoriale (MINAT), Paul Atanga Nji, s'est rendu dans la région du Littoral pour une évaluation sécuritaire approfondie, accompagné du Gouverneur Samuel Ivaha Diboa et des hauts responsables administratifs et sécuritaires. Cette visite intervient après une période de troubles marquée par des protestations qui ont perturbé l'activité économique de la métropole.

Le bilan dressé par le MINAT est édifiant : 829 personnes ont été interpellées durant les démonstrations de rue survenues après l'élection présidentielle contestée. Parmi ces individus figurent 26 femmes et, fait particulièrement choquant, 36 mineurs, dont l'âge varie entre 12 et 14 ans. Le ministre a fermement condamné ceux qui auraient exploité des mineurs pour attiser les troubles politiques et les inciter à la violence. Cette instrumentalisation d'enfants à des fins de déstabilisation est considérée comme une faute grave. Le Ministre Atanga Nji a réitéré l'engagement du gouvernement à ce que la justice fasse toute la lumière sur ces agissements, promettant que tous les instigateurs et leurs complices seront poursuivis. Cette répression des troubles vise à restaurer l'ordre public.

Au cours de sa mission, le Ministre a tenu à saluer le professionnalisme des forces de sécurité pour leur gestion des manifestations. Il a également félicité les populations du Littoral pour leur "sens de la responsabilité" et pour avoir majoritairement résisté aux appels à la violence et au désordre. Paul Atanga Nji a conclu son déplacement par un appel pressant à tous les Camerounais à rejeter toute forme de désordre, à consolider l'unité nationale et à soutenir les efforts continus du gouvernement visant à construire un Cameroun stable, prospère et moderne. Cette stabilisation post-électorale par l'affichage d'une autorité ferme est jugée essentielle par le régime. L'enjeu pour le gouvernement est désormais de concilier le maintien de l'ordre avec les impératifs de justice, notamment concernant le sort des mineurs impliqués.

