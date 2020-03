OSSU est le titre du single que nous propose DJ Petit Piment...La vie est devant malgré les difficultés, les trahisons et les coups durs, il ne faut jamais reculer, mais toujours avancer.

DJ PETIT PIMENT

Pourquoi un tel titre?

"Ossu veut dire" : "devant". "Eying ineu Ossou" veut dire : "la vie c'est devant". J'avais envie de faire une chanson énergique et positive qui tire vers l'avant, qui donne le courage face aux difficultés de la vie.

Les échecs, nous en avons tous eu et nous en aurons tous encore. Au lieu d'en subir passivement les conséquences, nous avons le choix de ne pas nous y attarder et d'en retirer de précieux enseignements pour les dépasser et pour mieux goûter nos lendemains.



L'on vous sent vous rapprocher de plus en plus d'un rythme de la foret, c'est un choix?

Depuis mes 18 ans j'ai parcouru le monde à la découverte des musiques traditionnelles car elles concentrent en elles l'âmes des peuples. Percussionniste de formation, les rythmes traditionnels du continent Africain ont une place prépondérante dans ma vie. Et ce qui me plait le plus c'est qu'ils sont indissociables de la danse....

Aussi, ma jeunesse a été bercée par la techno, new beat, les musiques électroniques dans les raves party etc....et si, depuis très longtemps, les musique Africaines ont influencé voire transformé les musiques occidentales,

c'est un bonheur de voir comment elles ont transformé nos musiques électroniques modernes...



Et si c'est le cas, pourquoi tourner le clip en Europe au lieu de le faire en Afrique?

Justement parce que ces rythmes des forêts ont quelques chose de vraiment universel...

Après avoir tourné 2 clips en Côte d'Ivoire et 2 clips au Cameroun, j'avais envie de faire la passerelle entre le Cameroun et mes origines européennes. Et puis c'est tellement beau de voir un bon Bikutsi faire trembler Paris ;



Vous devenez au fil du temps, un symbole de la musique Belgo-Camerounaise, pourquoi cet amour pour le MBoa?

Après mes voyages et formations musicales au Mali, Sénégal, Benin, Côte d'Ivoire, la découverte du Cameroun a été un véritable coup de foudre. J'ai trouvé le pays tellement beau avec des paysages à couper le souffle, la nourriture tellement délicieuse et variée , les femmes plus belles les unes que les autres....Et puis je ne puis qu'être fidèle à l'accueil magnifique que m'a fait le peuple Camerounais quand je suis venu avec mon premier titre Bikutsi : "Ma Go Camer"...



A qui s'adresse ce single?

A toutes personnes, sans distinctions d'âge, de nationalité, d'origine ethnique, de classe sociale, qui aurait besoin d'encouragement dans les moments difficile ou qui, simplement, aime danser.



Lorsqu'on vous écoute, la souffrance, les projets dans l'eau, les difficultés, on dirait plutôt un africain en train de décrire son quotidien? Ce n'est quand même pas petit Piment qui vit en Europe et qui est Européen.

Les souffrances que je décris ici, Les projets dans l'eau, les échecs dans la vie, l'amour qui s'en est allé ou bien la difficulté de trouver un boulot peuvent être très bien le quotidien de mon voisin ici à Bruxelles... Ces difficultés peuvent toucher chacun de nous. Ce qui compte c'est de ne pas se laisser abattre, en réagissant, en agissant, en allant vers l'avant...J'espère proposer, à ce titre, une chanson stimulante !



Quelle expérience de la vie avez vous pour demander aux uns et aux autres de tenir bon.

A mon âge, les expériences ne manquent pas... Bonnes ou mauvaises elles m'ont façonné et m'ont entraîné dans des directions diverses, parfois dans des impasses dont on pense qu'on en sortira pas, parfois dans des chemins tortueux,

parfois dans des territoires passionnants. Mais mon message n'est pas tant de "tenir bon" que de changer de point de vue sur sa propre vie, ses propres problèmes afin d'entrevoir une issue.



A quand la prochaine grosse tournée en Afrique? Belle expérience ou mauvaise?

Avec mon Manager - Lolita La Baronne - nous sommes en train de préparer une grande tournée promo au 237 pour la sortie de ce nouveau single. Je suis impatient. Mêmes si les tournées,sont très fatigantes, c'est toujours un plaisir de retrouver le Cameroun et retrouver mes Fans.



Après ce single, on peut s'attendre à quoi de plus?

Du Bikutsi, encore du Bikutsi, du bon, mais aussi quelques belles surprises dont je ne peux encore rien révéler...



Votre mot de fin.

Merci à camer.be, c'était un plaisir de répondre à vos question. Et Merci à tous mes fans, ils me donnent l'&nergie et la force de faire ce métier fou.