Prévue du 15 au 18 avril 2026, la venue du pape au Cameroun provoque un débat inédit. Tandis que les autorités locales préparent l’accueil du souverain pontife, des des acteurs de l’opposition et de la société civile dénoncent un risque de légitimation du dernier scrutin présidentiel.

Ci-dessous la réaction de la Diaspora camerounaise combattante pour le changement



Très cher Saint Père,...C'est avec beaucoup d'appréhension que nous avons appris par voie de presse votre prochaine venue au Cameroun.

Au lieu de placer un ballon de sonde pour savoir ce que pensent les Camerounais.e.s sur ce qui, hier encore, était perçu comme votre éventuelle visite au Cameroun, vos services et vous-même avez préféré vous passer de l'opinion des dizaines de millions de Camerounais.e.s, et faire fi de la profonde crise post-électorale qui sévit actuellement au Cameroun.

Très Saint Père,

Avez-vous eu vent de ce que Paul Biya est en train de voler la victoire du Président Élu et Légitime ISSA TCHIROMA BAKARY ?

Et le cas échéant, quelle a été votre réaction ?

Êtes-vous seulement au courant des centaines de personnes portées disparues ou assassinées par la milice armée de Paul Biya à l'issue du hold-up électoral du 12 octobre 2025 ?

Par ailleurs,

Vous êtes-vous donné la peine de scruter la situation des droits de l'homme au Cameroun pour vous rendre compte qu'en dix années le Cameroun est devenu le pays francophone qui compte le plus grand nombre de prisonniers politiques ou d'opinion ?

Parallèlement à la guerre dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-ouest qui elle aurait fait au bas mot quinze mille ( 15.000 ) morts, deux mille ( 2.000 ) blessés, un million et demi de personnes déplacées dont cinquante mille au Nigeria, des dizaines de milliers d'enfants orphelins, des milliers de femmes et d'enfants violés et des milliers de prisonniers politiques ou d'opinion ...

Avez-vous eu le temps de prendre connaissance des dossiers portant sur les nombreux cas d'assassinats non élucidés des religieuses, prêtres et prélats au Cameroun ?

Et que dire de tous les journalistes et hommes politiques assassinés sans qu’aucune commision d’enquête indépendante n’ait jamais été mise sur pied pour y faire la lumière ?

Sa Sainteté,

Est-il nécessaire ici de préciser que le minimum syndical, pour la plus haute autorité morale au monde que vous êtes, consisterait à exiger le respect de la vie, des droits humains et de la fraternité au sein d'une nation...Et comment espérer y arriver si vous êtes en incapacité d'appeler préalablement à la LIBÉRATION IMMÉDIATE DE TOUS LES PRISONNIERS POLITIQUES OU D'OPINION ainsi qu'à la CONVOCATION URGENTE D'UN DIALOGUE NATIONAL INCIFLUSIF ?

Un Pape qui ne réagit pas solennellement, face à une situation aussi calamiteuse que celle que traverse le Cameroun aujourd'hui, risque de ne point bénéficier de l'accueil chaleureux d'un peuple meurtri et désormais en LÉGITIME DÉFENSE pour faire triompher sa souveraineté.

Pour les raisons sus évoquées, le Conseil des Camerounais de la Diaspora (CCD) et la Diaspora Combattante pour le Changement expriment leur profonde amertume de savoir que vous vous apprêteriez à aller absoudre le président assassin et usurpateur Paul Biya.

Très Saint Père,

Veuillez cependant concéder aux millions de Camerounais.e.s, qui se trouveraient extrêmement déçus par votre visite, de ne plus croire au passage biblique qui, dans l'Epître de Saint Paul Apôtre aux Romains chapitre XIII, verset 2, nous enseigne que : "Tout pouvoir vient de Dieu...".

L'usurpateur et criminel Biya, que vous bénirez très bientôt, aura allègrement foulé au pied ledit enseignement biblique. Et ceci non sans votre complicité.

Fait à Bruxelles, Berlin, Dakar, Londres, Mexico, Montréal, Madrid, Paris, Pretoria, Rome, Washington, le 02 mars 2026



La DIASPORA COMBATTANTE pour le CHANGEMENT

- Le Conseil des Camerounais de la Diaspora ( CCD )

- Les Amazones

- Les Bobbi Tanap

- La BAS ( Brigade Anti-Sardinards )

- Cameroon Patriotic Diaspora ( CPD )

- Cameroon Diaspora for Change (Camdiac)

- Fourmis Magnans

- Cameroon Coalition for Change ( CCC )

- L’Union des Artistes du Changement

- Front de Libération du Kamerun ( FLK )

Le Général-Président Robert WANTO

Ampliations :

ONU, U.A, U.E, BRICS

Commonwealth, Francophonie, Curie romaine,

International Amnesty, Human Rights Watch, Transparency International, CPI

FIDH, RSF, Curatorium Académie du Droit International de la Haye, UNESCO

US Department of State, 37 Quai d’Orsay, 10 Downing Street

La Presse