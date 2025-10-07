CAMEROUN :: Zang Mba Obélé Dieudonné : Le patriarche tacticien, l'Homme de fer de Mbalmayo :: CAMEROON

Zang Mba Obélé Dieudonné, chef de la délégation Permanente départementale du Comité Central, Président de la commission Départementale de campagne pour le RDPC dans le Nyong-et-So’o, est un homme de terrain, respecté pour son expérience, mais aussi craint pour sa rigueur et son autorité naturelle.

Fin diplomate, il sait apaiser les tensions, trancher les conflits entre élites ou familles, il sait parler aux populations avec justesse et stratégie. Malgré les intrigues internes, il maintient la cohésion et fédère les énergies autour de la cause du parti.

À Mbalmayo, il n’est pas seulement maire : il est un patriarche. Sa parole pèse, son passage impose le respect. Grâce à lui, l’ordre a été rétabli dans la ville, les conflits apaisés, et le RDPC est solidement implanté. Un homme clé, pilier de la victoire.

À Mbalmayo plus personne n’ose garer au bord de la route pour embarquer ou déposer des passagers. M.Zang Mba Obélé Dieudonné a instauré une discipline de fer. Les chauffeurs sont obligés d’utiliser les stations prévues. Résultat : moins d’accidents, moins d’encombrements, une ville plus propre, plus ordonnée.

Malgré les chantages, les attaques et les tentatives d’éviction, il est toujours resté debout. Avec diplomatie, fermeté et sagesse, il a su fédérer, organiser et imposer l’ordre.

Le Patron n’est pas seulement Maire, il est le pilier de Mbalmayo. Un homme redouté, respecté, stratège, qui incarne l’autorité et la stabilité dans le calme. Tant qu’il est là, la discipline règne et le RDPC Avance.

Micca Marthe Cécile.

Chargé de Mission Départementale pour le Nyong et Soo.

