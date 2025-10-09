-
CAMEROUN :: Yaoundé : un gang armé et un voleur de bébé interpellés dans un coup de filet :: CAMEROON
Les forces de l’ordre de Yaoundé ont marqué un point décisif dans la lutte contre l’insécurité en réalisant, le mardi 8 octobre 2025, une double interpellation aussi retentissante que salutaire. Les éléments du Commissariat du 16ᵉ arrondissement sont parvenus à démanteler un redoutable gang armé opérant dans la capitale, appréhendant au passage un individu soupçonné d’enlèvement d’enfant. Cette opération coup de poing a permis de saisir un impressionnant butin criminel, comprenant six couteaux, onze motos, douze téléphones portables et divers objets de valeur, démontrant l’ampleur des activités de ce groupe .
Dans une affaire distincte mais tout aussi glaçante, la police a simultanément mis fin à la terrible épreuve vécue par une famille en retrouvant un bébé volé. Grâce à une enquête menée avec célérité, le nourrisson a été localisé et secouru sain et sauf, provoquant un immense soulagement au sein de la communauté locale. Le présumé voleur de bébé a été interpellé, mettant fin à son forfait dans des circonstances que l’enquête vise maintenant à éclaircir pleinement .
Cette double réussite policière souligne l’efficacité et la réactivité des forces de sécurité camerounaises face à des crimes qui frappent au cœur de la société. La présentation des suspects et du matériel saisi à la presse témoigne d’une volonté de transparence, tandis que l’enquête se poursuit pour déterminer l’étendue du réseau criminiel et identifier d’éventuels complices. Ce coup de filet envoie un message fort aux malfaiteurs et redonne confiance aux citoyens en la capacité des forces de l’ordre à garantir la sécurité urbaine et à protéger les plus vulnérables .
