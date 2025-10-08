CAMEROUN :: L'Association Renaissance Santé signe une convention de partenariat avec l’hôpital général de Ydé :: CAMEROON

Il s'agit d'un projet d'accompagnement médical et de soutien aux enfants hémodialysés suivis au sein du service de néphrologie à l'Hôpital Général de Yaoundé.

Rappelons que cette convention signée il ya quelques jours découle des résolutions parmi tant d'autres ,issues de son assemblée générale tenue le 10 août dernier à Paris par les membres de l'association Renaissance Santé ayant à sa tête la Présidente Claire Carine Ntolo, chapeauté par la marraine Dr Odile WANDJI TEUNKAM.

Ce partenariat qui sera visible dans les prochains jours avec la descente officielle sur le terrain de l’association vise à renforcer l'accès aux soins et à la prévention II aire à travers des actions concrètes menées conjointement entre Renaissance Santé et l'Hôpital Générale de Yaoundé.

Les objectifs poursuivis de ce partenariat médical selon le directeur général de l'Hôpital Général de Yaoundé Monsieur Noël Emmanuel ESSOMBA sont les suivantes : faciliter l'accès aux soins pour l'âge pédiatrique en hémodialyse ; soutenir le service de néphrologie par des apports en matériel et en médicaments : prévention secondaire.

C’est aussi une façon de soutenir les soignants car c’est pas simple de faire un diagnostic et de ne pas pouvoir donner les soins ( manque de frais) .

Il faudrait le rappeler, l'Association Renaissance Santé créé le 04/09/2023 à Nemours en France , en 3 années de création à participer à des congrès scientifiques, visiter et remis de dons à l'hôpital Laquintinie de Douala au Cameroun, organiser plusieurs séminaires et soirée de Gala en honneur au corps médical le 10 mai dernier à Paris.

Cette association humanitaire dont les membres sont réparties à travers le monde s'apprête à effectuer un voyage officiel dans les prochains jours au Cameroun ( 10 au 20 octobre prochain)selon la présidente fondatrice Claire Carine Ntolo , au delà de ce projet d'autres actions sont entrain d'être mise en place. Ce mois est inédit car marqué par Octobre rose - sensibilisation au cancer du sein. l'association Renaissance Santé entend accompagner des personnes frappées et diminuées par la maladie en France et au Cameroun, notamment dans le cas d'insuffisance rénale et le cancer dont les traitements sont très coûteux généralement en Afrique.

Un Brin d'Espoir Pour Tous , l'Association Renaissance Santé réponds aux numéros suivants : +33752860538 ou +33669390347

E-mail : renaissance.sante2023@gmail.com

