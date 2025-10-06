CAMEROUN :: Eric Chinje rallie Issa Tchiroma : une caution médiatique de poids pour la présidentielle :: CAMEROON

L’univers médiatique et politique camerounais est en ébullition suite à la prise de position retentissante d’Eric Chinje. Après plusieurs semaines de réflexion, le journaliste de renom, figure historique des médias publics, a officialisé son soutien à Issa Tchiroma Bakary en vue de l’élection présidentielle. Cet engagement marque un tournant significatif dans la campagne, apportant une caution influente à la candidature de l’ancien ministre.

Dans une déclaration rendue publique, Eric Chinje a justifié son choix par une longue relation de respect et d’admiration. « Je connais Issa Tchiroma depuis près de trente ans. Je l’ai toujours respecté et admiré. En tant que politicien, il est l’un des plus honnêtes et fiables. Quand il donne sa parole, il la respecte », a-t-il affirmé. Ce témoignage, fondé sur trois décennies d’observation et d’interactions, confère une légitimité substantielle au candidat et vient renforcer sa crédibilité dans le paysage politique.

Le parcours d’Eric Chinje lui-même est une garantie d’expertise. Né en 1954 et originaire de Bamenda, il est un pionnier de la télévision nationale. Il fut en effet le premier à présenter le journal télévisé en anglais sur la Cameroon Television, devenue la CRTV, le 20 mars 1985 . Sa carrière internationale, ponctuée par des passages à la Banque mondiale et à la Banque africaine de développement, en fait un observateur avisé des enjeux de gouvernance.

Ce ralliement s’inscrit dans une dynamique plus large de consolidation des soutiens civils autour d’Issa Tchiroma. Eric Chinje rejoint ainsi des personnalités respectées comme l’avocate Alice Nkom, qui a également annoncé son appui en vantant l’expérience et l’esprit de dialogue du candidat . La plateforme Cape Cameroun, un think tank où Chinje officie comme conseiller chargé de l’international, pourrait également constituer un réservoir d’expertise pour la campagne .

Cette convergence de soutiens issus de la société civile et des médias dessine une stratégie de conquête du pouvoir fondée sur l’union et l’expérience, un message qui cherche à resonner auprès d’un électorat en quête de stabilité et de compétence. Alors que la campagne présidentielle bat son plein, l’entrée en scène d’une figure consensuelle comme Eric Chinje pourrait influencer l’opinion publique et redistribuer les cartes dans une course électorale des plus indécises.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp