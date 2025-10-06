Camer.be
Eric Chinje rallie Issa Tchiroma : une caution médiatique de poids pour la présidentielle
CAMEROUN :: POLITIQUE

CAMEROUN :: Eric Chinje rallie Issa Tchiroma : une caution médiatique de poids pour la présidentielle :: CAMEROON

L’univers médiatique et politique camerounais est en ébullition suite à la prise de position retentissante d’Eric Chinje. Après plusieurs semaines de réflexion, le journaliste de renom, figure historique des médias publics, a officialisé son soutien à Issa Tchiroma Bakary en vue de l’élection présidentielle. Cet engagement marque un tournant significatif dans la campagne, apportant une caution influente à la candidature de l’ancien ministre.  

Dans une déclaration rendue publique, Eric Chinje a justifié son choix par une longue relation de respect et d’admiration. « Je connais Issa Tchiroma depuis près de trente ans. Je l’ai toujours respecté et admiré. En tant que politicien, il est l’un des plus honnêtes et fiables. Quand il donne sa parole, il la respecte », a-t-il affirmé. Ce témoignage, fondé sur trois décennies d’observation et d’interactions, confère une légitimité substantielle au candidat et vient renforcer sa crédibilité dans le paysage politique.

Le parcours d’Eric Chinje lui-même est une garantie d’expertise. Né en 1954 et originaire de Bamenda, il est un pionnier de la télévision nationale. Il fut en effet le premier à présenter le journal télévisé en anglais sur la Cameroon Television, devenue la CRTV, le 20 mars 1985 . Sa carrière internationale, ponctuée par des passages à la Banque mondiale et à la Banque africaine de développement, en fait un observateur avisé des enjeux de gouvernance.  

Ce ralliement s’inscrit dans une dynamique plus large de consolidation des soutiens civils autour d’Issa Tchiroma. Eric Chinje rejoint ainsi des personnalités respectées comme l’avocate Alice Nkom, qui a également annoncé son appui en vantant l’expérience et l’esprit de dialogue du candidat . La plateforme Cape Cameroun, un think tank où Chinje officie comme conseiller chargé de l’international, pourrait également constituer un réservoir d’expertise pour la campagne .

Cette convergence de soutiens issus de la société civile et des médias dessine une stratégie de conquête du pouvoir fondée sur l’union et l’expérience, un message qui cherche à resonner auprès d’un électorat en quête de stabilité et de compétence. Alors que la campagne présidentielle bat son plein, l’entrée en scène d’une figure consensuelle comme Eric Chinje pourrait influencer l’opinion publique et redistribuer les cartes dans une course électorale des plus indécises.  

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Cameroun2025 #Presidentielle #EricChinje #IssaTchiroma #CRTV #AliceNkom #PolitiqueCameroun

Lire aussi dans la rubrique POLITIQUE

Eric Chinje rallie Issa Tchiroma : une caution médiatique de poids pour la présidentielle
Pourquoi Maurice Kamto est-il aujourd’hui marginalisé alors que ses cadres soutiennent Issa Tchiroma
Comment Bony Dashaco passe des affaires à la politique pour voter Paul Biya
Maurice Kamto et Sylvain Riquier : une rencontre à discuter
Présidentielle au Cameroun face au risque d'ingérence étrangère
7e journée de campagne du SDF:Joshua Osih lance officiellement sa campagne dans le Grand Nord
LÉON THELLER ONANA dans le BŒUF-POLITIQUE DE JMTV+ (Vidéos & Texte)
Bangangté : le plan- match d’Eric Niat pour une razzia de Paul Biya
La WILPF dévoile son manifeste pour la paix à l'intention des candidats à l'élection présidentielle
Crise à l'APAR : Démission massive du bureau national, Célestin Djamen visé
Paul Atanga Nji à Bamenda : une visite nocturne qui interroge avant la présidentielle
CRP National President Urges Rivals to "Drop Their Weapons of Politics" Ahead of October 12 Presiden
Devenez Rédacteur

Les + récents

16:11
Eric Chinje rallie Issa Tchiroma : une caution médiatique de poids pour la présidentielle

Eric Chinje rallie Issa Tchiroma : une caution médiatique de poids pour la présidentielle
13:35
Arrestations pour affiches déchirées : l’ombre d’un précédent à Maroua

Arrestations pour affiches déchirées : l’ombre d’un précédent à Maroua
13:09
Campagne éclair : Paul Biya attendu à Maroua pour un meeting crucial

Campagne éclair : Paul Biya attendu à Maroua pour un meeting crucial
11:33
LABIYEUZ PARIS s’installe au cœur du 18ème !

LABIYEUZ PARIS s’installe au cœur du 18ème !
11:24
Christelle KETCHEU transforme Les Salons SABRINA de Pierrefitte en dancefloor géant : pari tenu, par

Christelle KETCHEU transforme Les Salons SABRINA de Pierrefitte en dancefloor géant : pari tenu, par

POLITIQUE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ

évènement

Vidéo

Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !
SIBCA 2024 : Le Plus Grand Salon de la Beauté Afro à Bruxelles !

L'actualité en vidéo