Pourquoi Maurice Kamto est-il aujourd’hui marginalisé alors que ses cadres soutiennent Issa Tchiroma
Pourquoi Maurice Kamto est-il aujourd'hui marginalisé alors que ses cadres soutiennent Issa Tchiroma

Au cœur de la scène politique camerounaise, une fracture devient impossible à ignorer au sein du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC). Alors que Maurice Kamto, leader incontesté de ce parti d’opposition, prône le principe de « laisser chacun avec sa conscience » concernant la présidentielle d’octobre 2025, des cadres influents s’orientent déjà vers Issa Tchiroma Bakary, rompant silencieusement avec la ligne officielle. Cette situation instable révèle non seulement une crise interne, mais pose aussi la question du vrai poids du président du MRC dans sa propre formation.

Les tensions se cristallisent sur l’abstention ou le soutien clair à un autre candidat. Tandis que Kamto reste neutre, des voix internes le reprochent de ne pas avoir tranché, estimant que cette indécision affaiblit la crédibilité et l’unité du parti. Selon des sources politiques, certains cadres, motivés par des ambitions électorales locales ou des calculs stratégiques, voient dans le soutien à Issa Tchiroma une solution plus tangible que le statu quo. Cette dynamique est alimentée par un courant plus discret de militants mécontents, qui craignent que le MRC ne perde son influence dans certaines régions s’il reste spectateur.

Dans ce contexte, la stratégie de Maurice Kamto se trouve plus que jamais remise en question. Le leader qui avait créé l’Alliance politique pour le changement (APC) pour fédérer l’opposition se retrouve face à une dualité : maintenir la ligne d’indépendance ou donner une orientation ferme pour conserver cohésion et influence. Si Kamto persiste dans sa neutralité, il risque non seulement de voir ses cadres s’éloigner, mais aussi les électeurs potentiels douter de son leadership.

Cependant, cette marginalisation perçue n’est pas un échec inéluctable. Elle peut se transformer en opportunité si Kamto parvient à redéfinir un cap clair, à renforcer les canaux de dialogue interne, à restaurer la confiance, et à montrer une vision mobilisatrice. Le défi pour lui est de sortir de l’incertitude pour renouer avec une dynamique d’adhésion profonde, au-delà des alliances individuelles.

Alors que le pays s’approche de l’élection présidentielle, le MRC est à la croisée des chemins. On observe à la fois une fracture du leadership et un appel latent des militants à plus de clarté. Si Kamto ne répond pas à cet appel, le risque est double : non seulement le parti se diviserait davantage, mais sa capacité à peser dans l’arène politique pourrait diminuer.

L'actualité en vidéo