Au Cameroun à la lumière des élections présidentielles qui approchent, une nouvelle alliance politique se dessine à l’horizon. D’une part, c’est Maurice Kamto, le leader le plus influent de l’opposition au Cameroun. Il est ancien ministre délégué à la justice du Cameroun, avocat et homme politique éminent. Arrivé deuxième à l’issue du scrutin de 2018, il aimerait bien déposer sa candidature cette année.
  
Mais le 5 août 2025 sa candidature a été rejetée par le Conseil constitutionnel sans explications claires ce qui a provoqué « des inquiétudes quant à la crédibilité du processus électoral » chez Human Rights Watch (HRW).  

En plus, il faut dire que deux autres candidatures de l’opposition, à savoir Cabral Libii, du Parti camerounais pour la réconciliation nationale (PCRN), et Joshua Osih, du Social Democratic Front (SDF), ont été acceptées. Pourtant un tel rejet de Maurice Kamto n’a pas découragé les camerounais. Beaucoup de personnes espèrent que Maurice Kamto puisse influencer les résultats des élections. 

D’autre part de cette alliance éventuelle, c’est un ambassadeur de France au Cameroun, Sylvain Riquier, qui vient d’être nommé en septembre 2025.

Selon une source de l’Ambassade de France au Cameroun, ces deux hommes politiques ont eu une rencontre le mercredi 1er octobre 2025. La situation politique au Cameroun représente un sujet principal. 

Il n’y aurait rien de spécial dans une réunion. Pourtant il convient de noter qu’auparavant, l'ambassadeur n'avait pas tenu de réunions similaires. En plus, monsieur Riquier n’a pas reçu des représentants du pouvoir en vigueur, et notamment Paul Biya qui a brigué un huitième mandat. En revanche, c’était le leader de l'opposition dont la candidature a été rejetée. 

Alors, l’objectif de la rencontre serait douteux et pourrait provoquer de l’incrédulité chez le président Biya. Finalement, tout en prenant en compte les élections du 12 octobre 2025, le rendez-vous de deux hommes pourrait susciter la méfiance entre le Ministère des affaires étrangères de France et le gouvernement camerounais. Sinon, ne serait-ce qu’un avertissement au gouvernement de Paul Biya du côté de Paris?

Néanmoins, maintenant il semble que Maurice Kamto s’en lave les mains ou juste le prétende. Après le rejet de sa candidature, il avait essayé d’organiser une coalition dans l’opposition mais la tentative a échoué. En fin de compte, sur sa page officielle Facebook, Maurice Kamto a appelé ses électeurs à « voter librement » à l'élection. Alors, le 12 octobre 2025, c’est dans quelques jours qu’on va savoir l’issue de cette histoire. 

