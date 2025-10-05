-
© Publié avec la collaboration de : TMTV+
05 Oct 2025 07:37:17
- |
- 376
- |
-
CAMEROUN :: LÉON THELLER ONANA dans le BŒUF-POLITIQUE DE JMTV+ (Vidéos & Texte) :: CAMEROON
Mercredi 17 Septembre 2025, Léon Theller ONANA, transfuge du RDPC ( Rassemblement du Peuple Démocratique du Cameroun) et désormais Président de l’Organisation du Mouvement Patriotique (OMP), était l’Invité du Boeuf-Politique sur JMTV+.
Au menu de cet entretien,que notre rédaction vous propose:
1- sa candidature à la présidentielle d’octobre 2025 recalée,
2- sa perception de son ancien parti le RDPC,
3- son élection à la tête d’OMP et les perspectives
Une émission préparée avec la collaboration de Styvy Sam et Hugues Seumo de Camer.be et aussi la participation technique d’Echos237.
