CAMEROUN :: LÉON THELLER ONANA dans le BŒUF-POLITIQUE DE JMTV+ (Vidéos & Texte) :: CAMEROON

Mercredi 17 Septembre 2025, Léon Theller ONANA, transfuge du RDPC ( Rassemblement du Peuple Démocratique du Cameroun) et désormais Président de l’Organisation du Mouvement Patriotique (OMP), était l’Invité du Boeuf-Politique sur JMTV+.

Au menu de cet entretien,que notre rédaction vous propose:

1- sa candidature à la présidentielle d’octobre 2025 recalée,

2- sa perception de son ancien parti le RDPC,

3- son élection à la tête d’OMP et les perspectives

Une émission préparée avec la collaboration de Styvy Sam et Hugues Seumo de Camer.be et aussi la participation technique d’Echos237.

