LÉON THELLER ONANA dans le BŒUF-POLITIQUE DE JMTV+ (Vidéos & Texte)
Mercredi 17 Septembre 2025, Léon Theller ONANA, transfuge du RDPC ( Rassemblement du Peuple Démocratique du Cameroun) et désormais  Président de l’Organisation du Mouvement Patriotique (OMP), était l’Invité du Boeuf-Politique sur JMTV+.

Au menu de cet entretien,que notre rédaction vous propose:

1-  sa candidature à la présidentielle d’octobre 2025 recalée,

2-  sa perception de son ancien parti le RDPC,

3-  son élection à la tête d’OMP et les perspectives

Une émission préparée avec la collaboration de Styvy Sam et Hugues Seumo de Camer.be et aussi la participation technique d’Echos237.

LÉON THELLER ONANA dans le BŒUF-POLITIQUE DE JMTV+ (Vidéos & Texte)
