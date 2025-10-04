Camer.be
Bangangté : le plan- match d’Eric Niat pour une razzia de Paul Biya
CAMEROUN :: POLITIQUE

CAMEROUN :: Bangangté : le plan- match d’Eric Niat pour une razzia de Paul Biya :: CAMEROON

Le maire de la commune de Bangangté, Eric Niat, est en feu. Depuis le lancement de la campagne le 29 septembre dernier dans la commune de Bangangté, département du Ndé, région de l’Ouest-Cameroun, le président de la commission communale de campagne du candidat du Rdpc, Paul Biya, est debout comme un rock.

Son équipe témoigne : « Il ne sait plus ce que veut dire dormir ». Dans le secteur de Bantoum, « nous l’appelons parfois même à 2 heures du matin, il répond et même prompt à venir s’enquérir de la situation », indique un responsable de la localité.  C’est le cas dans toute la circonscription électorale de Bangangté qui a connu un découpage territorial impressionnant. Il le dit avec ses propres mots : « la façon avec laquelle nous avons ratissé le terrain, aucune voix en faveur de notre champion, SE Paul Biya ne sera perdue. C’est un plébiscite historique que nous lui réservons dans notre commune. Il a montré qu’il aime et qu’il est avec Bangangté. Nous lui retournons ainsi l’ascenseur et on le fera de la plus belle des manières ».

Pour les membres de sa commission, « il ne s’agit pas de simples mots. Son travail sur le terrain nous rassure à plus d’un titre. Même quand nous montrons des signes de fatigue, lui seul détient le secret comment il arrive à booster le morale de ses troupes », Dans sa stratégie depuis près d’un mois, il fait du porte-à-porte. Et la démarche s’est intensifiée depuis  le lancement de la campagne à Bangangté. Il rencontre les populations de toutes les couches sociales, les rois qui sont toujours avec lui dans toutes ses activités.

Il est le conducteur principal de la caravane de campagne de la Commission communale de Bangangté. Dans ce cadre, la récente descente s'est effectuée hier 3 octobre 2025 à Batchingou, au cours de laquelle « la ferveur militante au profit du RDPC et de son président national, S.E.M Paul Biya, s’est exprimée », décrit la cellule de communication de sa commission. Le responsable indique que la caravane s’est ébranlée dans plus de 10 associations et de réunions avec comme objectif principal de mobiliser les électeurs et d'appeler à un vote massif le 12 Octobre 2025 en faveur du Candidat du Rdpc. Non sans rappeler que Eric Niat a reçu les encouragements du roi des Batchingou, S.M Nana Flaubert.

« Grâce à la volonté du chef de l'Etat, Batchingou s'est considérablement métamorphosé avec l'amélioration de l'éclairage public, l'aménagement et/ou le bitumage des principales routes communales, la réhabilitation de plusieurs établissements scolaires dont l'école bilingue, l'érection du CES bilingue en Lycée bilingue, l'équipement du Lycée technique, l'autonomisation des femmes ainsi que des appuis financiers importants alloués aux personnes vulnérables dans le cadre du projet Filets sociaux conduit par nos soins », conclut le maire. 

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique POLITIQUE

Bangangté : le plan- match d’Eric Niat pour une razzia de Paul Biya
La WILPF dévoile son manifeste pour la paix à l'intention des candidats à l'élection présidentielle
Crise à l'APAR : Démission massive du bureau national, Célestin Djamen visé
Paul Atanga Nji à Bamenda : une visite nocturne qui interroge avant la présidentielle
CRP National President Urges Rivals to "Drop Their Weapons of Politics" Ahead of October 12 Presiden
Divisions au MRC : les cadres du parti de Kamto s'affrontent sur le soutien à Issa Tchiroma
Jean Baptiste Nguini Effa, ancien condamné, soutient Paul Biya dans la campagne présidentielle
Charles Élie Zang compare Paul Biya au Christ : pain et sardines en politique
Issa Tchiroma s'engage à déclarer ses biens avant la présidentielle
Présidentielle 2025 : Nkou Mvondo tacle le clan Akere Muna et ses "Arrangements de quartier"
Joshua Osih brave les zones de conflit et lance une campagne populaire au cœur du Cameroun
Paul Biya 2025 : le slogan « Grandes Espérances » et la foi en guise de programme
Devenez Rédacteur

Les + récents

20:39
Sevilla FC et FC Barcelona ont rendez-vous en Liga

Sevilla FC et FC Barcelona ont rendez-vous en Liga
20:19
Bangangté : le plan- match d’Eric Niat pour une razzia de Paul Biya

Bangangté : le plan- match d’Eric Niat pour une razzia de Paul Biya
19:59
La WILPF dévoile son manifeste pour la paix à l'intention des candidats à l'élection présidentielle

La WILPF dévoile son manifeste pour la paix à l'intention des candidats à l'élection présidentielle
18:10
Le billet d’Alain Ndanga : une campagne sans PBhev

Le billet d’Alain Ndanga : une campagne sans PBhev
16:52
Paul Biya absent de la campagne : stratégie ou mépris des électeurs ?

Paul Biya absent de la campagne : stratégie ou mépris des électeurs ?

POLITIQUE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ

évènement

Vidéo

Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !
SIBCA 2024 : Le Plus Grand Salon de la Beauté Afro à Bruxelles !

L'actualité en vidéo