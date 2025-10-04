CAMEROUN :: Bangangté : le plan- match d’Eric Niat pour une razzia de Paul Biya :: CAMEROON

Le maire de la commune de Bangangté, Eric Niat, est en feu. Depuis le lancement de la campagne le 29 septembre dernier dans la commune de Bangangté, département du Ndé, région de l’Ouest-Cameroun, le président de la commission communale de campagne du candidat du Rdpc, Paul Biya, est debout comme un rock.

Son équipe témoigne : « Il ne sait plus ce que veut dire dormir ». Dans le secteur de Bantoum, « nous l’appelons parfois même à 2 heures du matin, il répond et même prompt à venir s’enquérir de la situation », indique un responsable de la localité. C’est le cas dans toute la circonscription électorale de Bangangté qui a connu un découpage territorial impressionnant. Il le dit avec ses propres mots : « la façon avec laquelle nous avons ratissé le terrain, aucune voix en faveur de notre champion, SE Paul Biya ne sera perdue. C’est un plébiscite historique que nous lui réservons dans notre commune. Il a montré qu’il aime et qu’il est avec Bangangté. Nous lui retournons ainsi l’ascenseur et on le fera de la plus belle des manières ».

Pour les membres de sa commission, « il ne s’agit pas de simples mots. Son travail sur le terrain nous rassure à plus d’un titre. Même quand nous montrons des signes de fatigue, lui seul détient le secret comment il arrive à booster le morale de ses troupes », Dans sa stratégie depuis près d’un mois, il fait du porte-à-porte. Et la démarche s’est intensifiée depuis le lancement de la campagne à Bangangté. Il rencontre les populations de toutes les couches sociales, les rois qui sont toujours avec lui dans toutes ses activités.

Il est le conducteur principal de la caravane de campagne de la Commission communale de Bangangté. Dans ce cadre, la récente descente s'est effectuée hier 3 octobre 2025 à Batchingou, au cours de laquelle « la ferveur militante au profit du RDPC et de son président national, S.E.M Paul Biya, s’est exprimée », décrit la cellule de communication de sa commission. Le responsable indique que la caravane s’est ébranlée dans plus de 10 associations et de réunions avec comme objectif principal de mobiliser les électeurs et d'appeler à un vote massif le 12 Octobre 2025 en faveur du Candidat du Rdpc. Non sans rappeler que Eric Niat a reçu les encouragements du roi des Batchingou, S.M Nana Flaubert.

« Grâce à la volonté du chef de l'Etat, Batchingou s'est considérablement métamorphosé avec l'amélioration de l'éclairage public, l'aménagement et/ou le bitumage des principales routes communales, la réhabilitation de plusieurs établissements scolaires dont l'école bilingue, l'érection du CES bilingue en Lycée bilingue, l'équipement du Lycée technique, l'autonomisation des femmes ainsi que des appuis financiers importants alloués aux personnes vulnérables dans le cadre du projet Filets sociaux conduit par nos soins », conclut le maire.

