CAMEROUN :: Mgr Barthélemy Yaouda Hourgo exige le départ de Paul Biya : « Trop c’est trop » :: CAMEROON

Dans une déclaration choc diffusée sur les antennes d’Equinoxe TV, Mgr Barthélemy Yaouda Hourgo, évêque de Yagoua, a réitéré son appel pour le départ du président Paul Biya. Avec des mots forts et sans détour, l’homme d’Église a affirmé : « Trop c’est trop ». Cette prise de position audacieuse relance le débat sur l’avenir politique du Cameroun et le rôle de Paul Biya à la tête du pays.

Un Message Sans Ambiguïté

Mgr Barthélemy Yaouda Hourgo ne mâche pas ses mots. Pour lui, Paul Biya n’est plus l’homme de la situation. « Pourquoi on incite toujours le chef de l’État à être candidat ? Nonnnn. Tu peux donner la machette ou la houe à ton père d’aller à pieds à 1 km pour aller travailler au champ ? C’est quoi ces Camerounais là ? », s’est-il indigné.

L’évêque de Yagoua critique également la gestion des crises sécuritaires qui secouent le pays. « La guerre au Nord-Ouest, il suffit seulement d’un petit truc on aurait fini. Ici on a Boko Haram. Et on nous dit seulement de prêcher la paix. Les gens en ont marre », a-t-il déclaré.

Un Appel à la Transition

Cette déclaration n’est pas la première du genre pour Mgr Barthélemy Yaouda Hourgo. Lors de la Saint-Sylvestre, il avait déjà lancé un avertissement : « On ne va pas souffrir plus que ça encore. On a déjà souffert. Le pire ne viendra pas. Même le Diable qu’il prenne d’abord le pouvoir au Cameroun et on verra après. »

Ces propos reflètent un profond désarroi face à la situation politique et sociale du pays. Pour l’évêque, il est temps que Paul Biya passe le flambeau à une nouvelle génération de leaders capables de relever les défis du Cameroun.

Les Réactions et les Enjeux

La déclaration de Mgr Barthélemy Yaouda Hourgo a suscité de vives réactions. Si certains saluent son courage et sa lucidité, d’autres estiment qu’un homme d’Église ne devrait pas s’immiscer dans les affaires politiques.

Cependant, l’évêque de Yagoua assume pleinement ses propos. Pour lui, il est de son devoir de dénoncer les injustices et de défendre les populations qui souffrent au quotidien. « Les gens en ont marre », a-t-il rappelé, soulignant l’urgence d’un changement.

Un Cri du Cœur pour le Cameroun

Mgr Barthélemy Yaouda Hourgo reste droit dans ses bottes. Son message est clair : Paul Biya doit partir. À travers ses déclarations, il exprime non seulement la colère de nombreux Camerounais, mais aussi l’espoir d’un avenir meilleur pour le pays.

Dans un contexte marqué par des crises multiples, la voix de l’évêque de Yagoua résonne comme un appel à la réflexion et à l’action. Le Cameroun a-t-il besoin d’un nouveau leadership ? La question reste ouverte, mais une chose est sûre : Mgr Barthélemy Yaouda Hourgo a osé briser le silence.