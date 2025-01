Brenda Biya dépense 4 millions de FCFA en une soirée : polémique au Cameroun :: CAMEROON

Le 24 décembre 2024, Brenda Biya, fille du président camerounais Paul Biya, a une nouvelle fois fait parler d’elle en accumulant une facture de 4 010 000 FCFA au Restaurant Lounge Bliss à Yaoundé. Cette somme, équivalente au salaire de plusieurs années d’un enseignant camerounais, a suscité l’indignation sur les réseaux sociaux et relancé le débat sur les inégalités sociales au Cameroun.

Une soirée très coûteuse

Selon des sources proches de l’établissement, Brenda Biya et son entourage ont passé commande à 3h24 du matin, accumulant une facture astronomique. Les détails de la commande n’ont pas été révélés, mais cette dépense extravagante a immédiatement fait le tour des réseaux sociaux, où les internautes n’ont pas manqué de réagir.

« Imaginez si elle partait en boîte à minuit », a ironisé un utilisateur, soulignant le caractère excessif de cette dépense. Pour beaucoup, cette soirée est le symbole d’un train de vie déconnecté des réalités économiques du pays.

Une polémique qui divise

Brenda Biya, connue pour son style de vie luxueux, est régulièrement au cœur de polémiques. Fille du président Paul Biya, au pouvoir depuis 1982, elle est souvent critiquée pour son absence d’activité professionnelle et son utilisation présumée de l’argent public.

Cette fois encore, les critiques fusent. « Brenda Biya ne fait rien dans sa vie. Ses amies et elle se la coulent douce avec l’argent de nos impôts », a dénoncé un internaute. D’autres pointent du doigt la politique fiscale du gouvernement, accusé d’asphyxier les citoyens avec des taxes tout en permettant à l’élite de dilapider l’argent public sans retenue.

Les inégalités sociales en question

Cette affaire met en lumière les profondes inégalités sociales qui persistent au Cameroun. Alors que la majorité de la population lutte pour subvenir à ses besoins essentiels, une minorité profite d’un train de vie luxueux, souvent financé par l’argent public.

Le salaire moyen d’un enseignant camerounais, par exemple, est bien inférieur à la somme dépensée par Brenda Biya en une seule soirée. Cette disparité choquante soulève des questions sur la répartition des richesses et la responsabilité des dirigeants.

Un contexte économique difficile

Le Cameroun, comme de nombreux pays africains, fait face à des défis économiques majeurs. L’inflation, le chômage et la pauvreté touchent une grande partie de la population. Dans ce contexte, les dépenses excessives de l’élite sont perçues comme une insulte aux citoyens qui peinent à joindre les deux bouts.

Le gouvernement, dirigé par Paul Biya et son ministre des Finances Louis Paul Motaze, est régulièrement critiqué pour sa gestion économique. Les taxes et les mesures d’austérité imposées aux citoyens contrastent fortement avec le train de vie de certains membres de l’élite, alimentant un sentiment d’injustice.

Les réactions sur les réseaux sociaux

Sur les réseaux sociaux, la facture de Brenda Biya a déclenché une vague de réactions. Les hashtags #BrendaBiya et #4Millions ont rapidement trendé, rassemblant des milliers de commentaires critiques.

« Comment peut-on dépenser autant en une soirée alors que des enfants n’ont même pas de quoi manger ? », s’est indigné un utilisateur. D’autres ont appelé à une plus grande transparence dans la gestion des fonds publics et à une répartition plus équitable des richesses.

La facture de 4 010 000 FCFA accumulée par Brenda Biya au Restaurant Lounge Bliss à Yaoundé a relancé le débat sur les inégalités sociales et la gestion des fonds publics au Cameroun. Alors que la majorité de la population peine à subvenir à ses besoins, cette dépense extravagante est perçue comme une provocation.

Il est temps que les autorités prennent des mesures concrètes pour réduire les inégalités et garantir une gestion plus transparente et équitable des ressources du pays. En attendant, Brenda Biya et son train de vie continueront de susciter la polémique, rappelant à tous les défis auxquels le Cameroun est confronté.