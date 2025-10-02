Camer.be
Divisions au MRC : les cadres du parti de Kamto s'affrontent sur le soutien à Issa Tchiroma
Divisions au MRC : les cadres du parti de Kamto s'affrontent sur le soutien à Issa Tchiroma

La période électorale camerounaise révèle de profondes fractures internes au sein du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC). Alors que son leader, Maurice Kamto, a officiellement fait son retour à la tête du parti début septembre, il maintient une position de neutralité en refusant, pour le moment, de donner une consigne de vote claire pour la présidentielle du 12 octobre. Il a simplement appelé ses militants à faire un choix « en leur âme et conscience » .  

Cette posture, perçue comme une sage retenue par certains, a plongé le directoire du parti dans une crise ouverte. De graves divergences internes opposent désormais les cadres, qui s'écharpent violemment sur la question du soutien à un autre candidat de l'opposition, en l'occurrence Issa Tchiroma Bakary. Des sources internes au MRC confirment que des discussions avancées existent autour d'un éventuel ralliement à Issa Tchiroma ou à Bello Bouba Maïgari, deux vétérans de la scène politique . Ces débats stratégiques, nécessaires en temps de crise, ont malheureusement dégénéré en insultes et en accusations publiques.  

L'espace numérique est devenu le théâtre de ces déchirures. Les membres de l'instance de décision du MRC se traitent mutuellement de « traîtres », de « vendus » et d'« autres collabos » sur les réseaux sociaux, sous le regard de tous. Cette guerre des mots affaiblit considérablement la cohésion du parti et sa capacité à présenter un front uni. Cette situation est d'autant plus préoccupante que le parti est privé de candidature propre, Maurice Kamto ayant été écarté de la course par la commission électorale (ELECAM) fin juillet, une décision qui avait alors soulevé des inquiétudes sur la crédibilité du processus électoral .  

Cette crise intervient dans un contexte politique déjà tendu, marqué par un durcissement du régime face à l'opposition. Elle pose avec acuité la question de la capacité du MRC, et plus largement de l'opposition camerounaise, à se structurer et à peser sur l'issue du scrutin en dépit des obstacles. L'absence de direction unifiée risque de semer la confusion parmi la base militante et pourrait avoir un impact significatif sur la dynamique de l'opposition à quelques semaines d'une échéance décisive. 

