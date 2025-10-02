CAMEROUN :: Charles Élie Zang compare Paul Biya au Christ : pain et sardines en politique :: CAMEROON

L'actualité politique camerounaise a été marquée par une déclaration pour le moins surprenante de Charles Élie Zang, un militant du parti au pouvoir, le RDPC. Lors d'un passage sur la chaîne Equinoxe TV, ce dernier a audacieusement comparé le président Paul Biya à Jésus-Christ. Pour étayer son propos, le politicien a brandi du pain et des sardines, affirmant que pendant ses 43 ans de pouvoir, Biya a su "nourrir les Camerounais" .

Cette allégorie religieuse intervient dans un contexte politique particulièrement tendu, à l'approche de la prochaine élection présidentielle d'octobre 2025. Le président Biya, âgé de 92 ans et déjà doyen des chefs d'État dans le monde, a officialisé sa candidature pour un huitième mandat, visant à prolonger un règne qui dure depuis plus de quatre décennies . Si elle a été tournée en dérision par une partie de la population, la démonstration de Zang reflète une stratégie de communication plus large du régime. Face aux critiques sur l'état de la démocratie et aux préoccupations concernant la santé du président, souvent absent de la scène publique, ses soutiens utilisent des symboles forts pour consolider sa légitimité .

La scène du pain et des sardines n'est pas sans rappeler d'autres campagnes où des promesses de nature alimentaire avaient été mises en avant, un contraste frappant avec la réalité socio-économique du pays. Malgré d'importantes ressources naturelles, environ un Camerounais sur quatre vit sous le seuil de pauvreté et les jeunes font face à un manque criant de perspectives .

Cet épisode soulève des questions fondamentales sur les enjeux électoraux et la nature du débat public. Alors que l'opposition camerounaise peine à former un front uni pour contester le pouvoir en place, en partie en raison de ses divisions internes, la longévité du régime Biya semble aussi reposer sur sa capacité à maintenir un récit qui le présente comme un pilier indispensable de stabilité .

La comparaison christique, bien que polémique, s'inscrit dans cette construction d'une image présidentielle qui dépasse la simple fonction politique pour toucher à une dimension presque sacrée, un phénomène qui continue de façonner le paysage politique du Cameroun.

