Camer.be
Charles Élie Zang compare Paul Biya au Christ : pain et sardines en politique
CAMEROUN :: POLITIQUE

CAMEROUN :: Charles Élie Zang compare Paul Biya au Christ : pain et sardines en politique :: CAMEROON

L'actualité politique camerounaise a été marquée par une déclaration pour le moins surprenante de Charles Élie Zang, un militant du parti au pouvoir, le RDPC. Lors d'un passage sur la chaîne Equinoxe TV, ce dernier a audacieusement comparé le président Paul Biya à Jésus-Christ. Pour étayer son propos, le politicien a brandi du pain et des sardines, affirmant que pendant ses 43 ans de pouvoir, Biya a su "nourrir les Camerounais" .

Cette allégorie religieuse intervient dans un contexte politique particulièrement tendu, à l'approche de la prochaine élection présidentielle d'octobre 2025. Le président Biya, âgé de 92 ans et déjà doyen des chefs d'État dans le monde, a officialisé sa candidature pour un huitième mandat, visant à prolonger un règne qui dure depuis plus de quatre décennies . Si elle a été tournée en dérision par une partie de la population, la démonstration de Zang reflète une stratégie de communication plus large du régime. Face aux critiques sur l'état de la démocratie et aux préoccupations concernant la santé du président, souvent absent de la scène publique, ses soutiens utilisent des symboles forts pour consolider sa légitimité .

La scène du pain et des sardines n'est pas sans rappeler d'autres campagnes où des promesses de nature alimentaire avaient été mises en avant, un contraste frappant avec la réalité socio-économique du pays. Malgré d'importantes ressources naturelles, environ un Camerounais sur quatre vit sous le seuil de pauvreté et les jeunes font face à un manque criant de perspectives .

Cet épisode soulève des questions fondamentales sur les enjeux électoraux et la nature du débat public. Alors que l'opposition camerounaise peine à former un front uni pour contester le pouvoir en place, en partie en raison de ses divisions internes, la longévité du régime Biya semble aussi reposer sur sa capacité à maintenir un récit qui le présente comme un pilier indispensable de stabilité .

La comparaison christique, bien que polémique, s'inscrit dans cette construction d'une image présidentielle qui dépasse la simple fonction politique pour toucher à une dimension presque sacrée, un phénomène qui continue de façonner le paysage politique du Cameroun.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Biya #Cameroun #Politique #CPDM #Election2025 #PaulBiya #Presidentiel

Lire aussi dans la rubrique POLITIQUE

Charles Élie Zang compare Paul Biya au Christ : pain et sardines en politique
Issa Tchiroma s'engage à déclarer ses biens avant la présidentielle
Présidentielle 2025 : Nkou Mvondo tacle le clan Akere Muna et ses "Arrangements de quartier"
Joshua Osih brave les zones de conflit et lance une campagne populaire au cœur du Cameroun
Paul Biya 2025 : le slogan « Grandes Espérances » et la foi en guise de programme
Le Gabon dans l'attente des résultats du premier tour des législatives et des élections locales
Campagne de Paul Biya : Chief Dion Ngute demande au Sud-ouest de ne pas couper le vieux cacaoyer
Présidentielle camerounaise 2025 : le Premier ministre mobilise pour Paul Biya à Tiko
MAURICE KAMTO ET Sa CONSIGNE DE VOTE
Anciens Lions Indomptables : Le ralliement à Paul Biya crée la polémique
Présidentielle 2025, Maurice Kamto " Votez librement pour le candidat de votre choix"
Présidentielle au Malawi : le président sortant Lazarus Chakwera reconnaît sa défaite
Devenez Rédacteur

Les + récents

12:13
Serge Gauthier Onanina remet en cause un mandat supplémentaire pour Paul Biya

Serge Gauthier Onanina remet en cause un mandat supplémentaire pour Paul Biya
11:57
Charles Élie Zang compare Paul Biya au Christ : pain et sardines en politique

Charles Élie Zang compare Paul Biya au Christ : pain et sardines en politique
11:20
WILLNEY PAYO : le rêve américain d’un créateur africain

WILLNEY PAYO : le rêve américain d’un créateur africain
09:21
Enlèvement de Martinez Zogo : Ce qui s’est passé devant la brigade de Nkolnkondi

Enlèvement de Martinez Zogo : Ce qui s’est passé devant la brigade de Nkolnkondi
07:53
Présidentielle du 12 octobre 2025 : Le Cameroun face à ses démons ? Une Analyse

Présidentielle du 12 octobre 2025 : Le Cameroun face à ses démons ? Une Analyse

POLITIQUE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ

évènement

Vidéo

Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !
SIBCA 2024 : Le Plus Grand Salon de la Beauté Afro à Bruxelles !

L'actualité en vidéo