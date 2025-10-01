Joshua Osih brave les zones de conflit et lance une campagne populaire au cœur du Cameroun :: CAMEROON

Le candidat présidentiel du Front Social Démocrate (SDF), l’Hon. Joshua Osih, a lancé une campagne électorale d’une audace inédite, marquée par des étapes dans des zones de conflit où aucun autre candidat n’a osé se rendre.

De Bamenda à Kumba, Konye et Nkongsamba, Osih incarne courage, humilité et résilience. Il a rendu hommage aux martyrs de la démocratie à Liberty Square, marché à pied sur l’Avenue Commerciale, sollicité la bénédiction des chefs traditionnels à Konye, et bu l’eau des forages construits par le SDF à Moungo — preuve que son leadership se fonde sur des actes concrets et non sur de vaines promesses.

Tout au long de son parcours, des scènes touchantes témoignent de l’espoir des Camerounais : à Kumba, un handicapé a été transporté sur le dos de ses amis pour rencontrer celui que la foule appelle déjà « le candidat de l’espérance ».

Malgré les interdictions administratives, les menaces séparatistes et la pluie, le peuple a parlé : Joshua Osih est le candidat qui écoute, qui ose et qui agit.

Le SDF déploie également une stratégie de communication moderne : une édition spéciale de The Vanguard, une présence accrue sur les réseaux sociaux et des dépêches quotidiennes pour tenir les Camerounais informés en temps réel.

Avec son mot d’ordre « Espoir, Courage et Changement », la campagne d’Osih ne se contente pas de reconquérir les bastions historiques du SDF, elle ouvre la voie à une véritable transformation démocratique du Cameroun.

Contact :

Secrétariat National à la Communication du SDF

672775493/696215118

TEMPS FORTS DE LA CAMPAGNE

Jour 1 – Bamenda

Malgré les menaces sécuritaires, l’Hon. Osih a lancé sa campagne à Bamenda. Avant d’entrer en ville, il s’est recueilli à Baba II, village natal du fondateur du SDF, Ni John Fru Ndi.

À Liberty Square, il a déposé une gerbe au monument des martyrs de la lutte démocratique de 1990, un geste de courage, résilience et détermination.

Il a ensuite parcouru à pied l’Avenue Commerciale jusqu’au lieu du meeting, acclamé par plus de 20 groupes de danse et une foule immense, défiant ainsi les interdictions séparatistes.

Jour 2 – Kumba & Konye

Après un culte à la Presbyterian Church Kumba Mbeng, Osih a bravé le refus des forces de l’ordre et s’est rendu à Konye, bastion séparatiste, où il a reçu la bénédiction des chefs traditionnels.

À Kumba, il a déclaré : « Je ne suis pas venu ici pour faire campagne, mais pour chercher vos bénédictions et rappeler les souffrances du peuple que je m’engage à mettre fin. »

À Fiango, il a marché parmi la population en liesse. Moment marquant : un handicapé a été transporté sur le dos par ses amis pour rencontrer Osih, scène décrite par certains comme un symbole biblique d’espoir.

Jour 3 – Moungo

De Souza à Nkongsamba, malgré la pluie battante, des foules immenses l’ont accueilli, notamment des déplacés internes venus des zones anglophones.

Dans un geste fort, Osih a bu l’eau des forages construits par le SDF dans la division du Moungo, symbole de proximité et de solutions concrètes, en contraste avec les 43 ans d’inaction du régime Biya.

À Nkongsamba, malgré l’interdiction des autorités, il a tenu un discours improvisé devant une foule nombreuse, transformant l’obstacle en acte de résistance démocratique.

À Bafang, un accident de convoi a suscité l’inquiétude mais heureusement sans victimes.

JOSHUA OSIH DEFIES ODDS, LAUNCHES PEOPLE-POWERED CAMPAIGN IN CONFLICT ZONES

The Social Democratic Front (SDF) presidential candidate, Hon. Joshua Osih, has electrified the nation with a bold campaign launch that has already taken him deep into conflict-affected regions where no other candidate dares to go.

From Bamenda to Kumba, Konye, and Nkongsamba, Osih has shown extraordinary courage, humility, and resilience. He paid homage at Liberty Square, birthplace of Cameroon’s democratic struggle, marched on foot through Commercial Avenue, sought blessings from traditional rulers in Konye, and symbolically drank from boreholes provided by the SDF in Moungo — proof that action, not empty promises, defines his leadership.

Along the way, touching scenes of hope have marked the trail — including a physically challenged supporter carried on friends’ backs to meet him, echoing the faith that Cameroonians now place in Osih’s candidacy.

Despite attempted disruptions, military restrictions, and heavy rains, the people’s message is clear: Joshua Osih is the candidate who listens, who dares, and who delivers.

The SDF campaign has also rolled out a modern communication strategy, including a special edition of The Vanguard, expanded social media outreach, and a daily flow of news updates to keep Cameroonians informed.

With the slogan “rescue Cameroon ,” Osih’s campaign is not only reclaiming the SDF’s historic bastions in the North West and South West, but also igniting nationwide momentum for real democratic transformation.

Contact:

SDF National Communication Secretariat

Contact: 672775493/696215118



CAMPAIGN TRAIL HIGHLIGHTS

DAY ONE – BAMANDA

Despite security challenges, Hon. Osih launched his campaign in Bamenda. Before entering the city, he paid homage in Baba II, birthplace of SDF founder Ni John Fru Ndi.

At Liberty Square, Osih laid a wreath at the monument of those killed during the SDF’s founding struggle in 1990, symbolizing courage, resilience, and determination.

He then walked on foot through Commercial Avenue to the ceremonial grounds, cheered on by over 20 dance groups and a massive crowd — a show of defiance in an environment where separatists had threatened political rallies.

Day Two – Kumba & Konye

Hon. Osih attended service at Presbyterian Church Kumba Mbeng, then defied military warnings to visit Konye, a separatist stronghold, where he received blessings from traditional rulers.

At the rally in Kumba, he told supporters: “I did not come here to campaign. I came to seek your blessings and remind you of the people’s suffering, which I am committed to end.”

He later walked through Fiango, hailed by thousands. A touching moment came when a physically challenged man was carried on friends’ backs just to meet Osih, likened by onlookers to a biblical miracle of hope.

DAY THREE – MOUNGO

From Souza to Nkongsamba, Osih attracted large crowds — many being internally displaced persons from the Anglophone regions. Despite heavy rains, they waited in the open to see him.

In a symbolic act, Osih drank water from SDF-provided boreholes in Moungo, highlighting the party’s tangible development projects, in stark contrast to the ruling CPDM’s 43-year neglect.

In Nkongsamba, authorities attempted to disrupt his rally, but Osih still addressed supporters, turning the attempted suppression into a moment of defiance.

An accident involving a local campaign team from from Bafang in the upper Nkam division caused concern but fortunately no casualties.

Contact:

SDF National Communication Secretariat

Contact: 672775493/696215118

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp