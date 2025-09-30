Camer.be
Paul Biya 2025 : le slogan « Grandes Espérances » et la foi en guise de programme
CAMEROUN :: POLITIQUE

CAMEROUN :: Paul Biya 2025 : le slogan « Grandes Espérances » et la foi en guise de programme :: CAMEROON

Alors que le scrutin présidentiel du 12 octobre approche, la campagne électorale bat son plein. Le parti au pouvoir, le Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC), a cette fois-ci choisi un slogan qui surprend par sa tonalité : « Les Grandes Espérances ». Ce choix marque un virage significatif, laissant de côté le lexique du marketing politique pour puiser dans celui du catéchisme. Après les « Grandes Ambitions » de 2004 ou les « Grandes Réalisations » de 2011, le pouvoir semble avoir changé de fournisseur d'idées, troquant le cabinet de communication contre la paroisse.

Cette rhétorique des Grandes Espérances sonne comme un aveu. Après quarante-trois années de présidence de Paul Biya, le registre des promesses terrestres semble épuisé. Alors que les Camerounais mendient au quotidien l'eau, l'électricité, les soins et le travail, on les invite désormais à cultiver une vertu théologale. L'espérance, comme le rappelle l'épître de Saint Paul, est sœur de la foi et de la charité. Le psalmiste de Mvomeka'a se mue ainsi en apôtre, chef spirituel d'un peuple confronté à des défis matériels immenses, l'appelant à croire en des jours meilleurs qui s'incarnent dans un slogan.

Ce retour du religieux dans la campagne électorale interroge. On s'attendait à un projet de société, à un retour aux sources du renouveau national ; voici que l'on vous somme de prier. Le miracle est en route, peut-être pour 2032, annoncé comme l'année des « Grandes Résurrections ». En attendant, le peuple est invité à la patience et à la ferveur. Le bilan politique, lui, se dissout dans l'attente d'une prospérité promise par la divine providence. Un sermon qui, pour beaucoup, ne suffira pas à combler l'écart entre les aspirations légitimes de la population et la réalité de leur vie quotidienne. La fin de ce cycle politique ressemble à une prière : un amen qui sonne comme une résignation. 

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Biya2025 #Cameroun #Elections2025 #GrandesEsperances #PolitiqueCameroun #RDPC #Slogan

Lire aussi dans la rubrique POLITIQUE

Paul Biya 2025 : le slogan « Grandes Espérances » et la foi en guise de programme
Le Gabon dans l'attente des résultats du premier tour des législatives et des élections locales
Campagne de Paul Biya : Chief Dion Ngute demande au Sud-ouest de ne pas couper le vieux cacaoyer
Présidentielle camerounaise 2025 : le Premier ministre mobilise pour Paul Biya à Tiko
MAURICE KAMTO ET Sa CONSIGNE DE VOTE
Anciens Lions Indomptables : Le ralliement à Paul Biya crée la polémique
Présidentielle 2025, Maurice Kamto " Votez librement pour le candidat de votre choix"
Présidentielle au Malawi : le président sortant Lazarus Chakwera reconnaît sa défaite
Le Malawi : une transition démocratique qui inspire le Cameroun à la veille du 12 octobre
BRENDA BIYA : LA FILLE QUI VEUT FAIRE TOMBER SON PERE
Une réunion sécuritaire à Douala relance les craintes de trucage électoral
Candidats consensuel : Le peuple qui le désire est déçu de l’opposition
Devenez Rédacteur

Les + récents

17:13
Paul Biya 2025 : le slogan « Grandes Espérances » et la foi en guise de programme

Paul Biya 2025 : le slogan « Grandes Espérances » et la foi en guise de programme
16:45
Akere Muna alerte sur les fraudes avant la présidentielle camerounaise

Akere Muna alerte sur les fraudes avant la présidentielle camerounaise
15:36
Présidentielle 2025: Il n’y aura de langages des sourds

Présidentielle 2025: Il n’y aura de langages des sourds
13:30
La vulgarisation de la langue des signes comme droits humains

La vulgarisation de la langue des signes comme droits humains
12:23
HCCE FRANCE « Unir, Agir et Rayonner avec l’impact de l’action collective »

HCCE FRANCE « Unir, Agir et Rayonner avec l’impact de l’action collective »

POLITIQUE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ

évènement

Vidéo

Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !
SIBCA 2024 : Le Plus Grand Salon de la Beauté Afro à Bruxelles !

L'actualité en vidéo