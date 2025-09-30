CAMEROUN :: Paul Biya 2025 : le slogan « Grandes Espérances » et la foi en guise de programme :: CAMEROON

Alors que le scrutin présidentiel du 12 octobre approche, la campagne électorale bat son plein. Le parti au pouvoir, le Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC), a cette fois-ci choisi un slogan qui surprend par sa tonalité : « Les Grandes Espérances ». Ce choix marque un virage significatif, laissant de côté le lexique du marketing politique pour puiser dans celui du catéchisme. Après les « Grandes Ambitions » de 2004 ou les « Grandes Réalisations » de 2011, le pouvoir semble avoir changé de fournisseur d'idées, troquant le cabinet de communication contre la paroisse.

Cette rhétorique des Grandes Espérances sonne comme un aveu. Après quarante-trois années de présidence de Paul Biya, le registre des promesses terrestres semble épuisé. Alors que les Camerounais mendient au quotidien l'eau, l'électricité, les soins et le travail, on les invite désormais à cultiver une vertu théologale. L'espérance, comme le rappelle l'épître de Saint Paul, est sœur de la foi et de la charité. Le psalmiste de Mvomeka'a se mue ainsi en apôtre, chef spirituel d'un peuple confronté à des défis matériels immenses, l'appelant à croire en des jours meilleurs qui s'incarnent dans un slogan.

Ce retour du religieux dans la campagne électorale interroge. On s'attendait à un projet de société, à un retour aux sources du renouveau national ; voici que l'on vous somme de prier. Le miracle est en route, peut-être pour 2032, annoncé comme l'année des « Grandes Résurrections ». En attendant, le peuple est invité à la patience et à la ferveur. Le bilan politique, lui, se dissout dans l'attente d'une prospérité promise par la divine providence. Un sermon qui, pour beaucoup, ne suffira pas à combler l'écart entre les aspirations légitimes de la population et la réalité de leur vie quotidienne. La fin de ce cycle politique ressemble à une prière : un amen qui sonne comme une résignation.

