Inauguration de l’atelier central de confection des armées et de la gendarmerie
CAMEROUN :: Inauguration de l'atelier central de confection des armées et de la gendarmerie :: CAMEROON

Le ministre délégué à la Présidence chargé de la Défense, Joseph Beti Assomo, a procédé ce 25 septembre 2025 à l’inauguration solennelle du tout nouvel atelier central de confection des armées, situé au Centre de Formation des Armées à Ekounou (Yaoundé). Cette infrastructure moderne marque un tournant décisif dans la politique de modernisation et de professionnalisation des forces de défense camerounaises.

Un outil industriel de grande capacité

Avec une production estimée entre 700 et 1000 uniformes par jour, cet atelier est entièrement équipé de machines high-tech de dernière génération. Il permettra de confectionner toutes les tenues destinées aux forces armées et paramilitaires, garantissant ainsi une autonomie nationale dans un secteur stratégique jusque-là largement dépendant des importations.

Dans un avenir proche, les activités de ce centre seront élargies à la production de chaussures militaires, puis à la fabrication de gilets pare-balles et d’équipements de protection individuelle, renforçant la sécurité des troupes sur le terrain. À plus long terme, le projet intègre également la perspective d’un pôle technique dédié à la conception et à l’entretien de véhicules blindés, ce qui positionnera le Cameroun comme un acteur majeur dans l’industrie de défense en Afrique centrale.

Une vocation internationale affirmée

Si le centre d’Ekounou répond en priorité aux besoins de l’armée camerounaise, il est également conçu pour devenir un pôle de production international. À terme, il pourrait fournir uniformes, équipements de protection et matériel militaire à d’autres pays partenaires de la sous-région et du continent, renforçant ainsi la coopération militaire et le rayonnement du Cameroun.

Une modernisation voulue par l’État

En compagnie de plusieurs membres du gouvernement, le ministre Beti Assomo a parcouru les différents compartiments de l’atelier, soulignant l’importance d’une gestion rigoureuse et d’un entretien méticuleux des équipements sophistiqués acquis. Il a rappelé que ce projet s’inscrit dans la vision du Chef de l’État, Chef des Armées, qui place la modernisation et l’autonomie stratégique des forces de défense au cœur de sa politique.

Leadership régional et souveraineté nationale

Avec l’atelier central de confection des armées, le Cameroun franchit un cap : celui de l’autosuffisance en équipements militaires, mais aussi celui d’un leadership régional en matière d’industrie de défense. En associant innovation, discipline et ambition, ce centre devient non seulement une fierté nationale, mais également un instrument de souveraineté et de puissance militaire appelé à rayonner à l’international.

