CAMEROUN :: POLITIQUE

Le Malawi : une transition démocratique qui inspire le Cameroun à la veille du 12 octobre :: CAMEROON

Alors que le Cameroun s'apprête à vivre son scrutin présidentiel du 12 octobre 2025, un vent d'espoir démocratique souffle du sud de l'Afrique. Le Malawi vient d'offrir au continent une leçon de maturité politique. Le président sortant Lazarus Chakwera a en effet reconnu sa défaite et a félicité son adversaire, l'ancien président Peter Mutharika, après des élections qui se sont déroulées en septembre. Ce transfert de pouvoir pacifique constitue un exemple rare et précieux, renforçant la confiance dans les institutions démocratiques. Ce geste, aussi simple soit-il, reste l'exception plutôt que la règle dans une région où les alternances peuvent être conflictuelles.

Cet événement intervient dans un contexte où une vague de changements politiques secoue l'Afrique, comme on a pu l'observer au Botswana en 2024 où un parti au pouvoir pendant des décennies a été battu. Les électeurs sanctionnent de plus en plus les gouvernements qu'ils estiment incapables de répondre à leurs préoccupations, notamment économiques. Au Malawi, la crise économique, avec une inflation avoisinant les 30%, a été un facteur déterminant dans le verdict des urnes. Ce phénomène place désormais le scrutin camerounais sous une lumière particulière. La capacité des institutions à garantir un processus crédible et transparent est plus que jamais scrutée, alors que des doutes persistent au sein de la population, notamment chez les jeunes qui manifestent un certain désintérêt.

La pression est donc immense sur les épaules des acteurs politiques camerounais. L'appel à un processus électoral crédible est lancé par de nombreux observateurs. Le fait que le Malawi, un pays confronté à des défis économiques et climatiques majeurs, ait réussi à organiser une transition apaisée, accroît l'attente pour le Cameroun. Alors que le président Paul Biya, au pouvoir depuis 1982, brigue un nouveau mandat, la question de l'acceptation des résultats par toutes les parties se pose avec acuité. Le test démocratique que représente l'élection du 12 octobre est crucial pour la stabilité du pays et de la sous-région. La manière dont le Cameroun gérera cette période électorale sera analysée à l'aune du récent succès malawite. L'espoir est que l'exemple du Malawi et du Botswana inspire une campagne sereine et un respect strict des verdicts des urnes, pour le renforcement de la démocratie en Afrique.

